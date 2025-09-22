- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
16 (76.19%)
Loss Trade:
5 (23.81%)
Best Trade:
1.65 USD
Worst Trade:
-0.28 USD
Profitto lordo:
11.74 USD (438 pips)
Perdita lorda:
-0.94 USD (39 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (4.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.67 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.99
Attività di trading:
7.88%
Massimo carico di deposito:
18.19%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
20.77
Long Trade:
7 (33.33%)
Short Trade:
14 (66.67%)
Fattore di profitto:
12.49
Profitto previsto:
0.51 USD
Profitto medio:
0.73 USD
Perdita media:
-0.19 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.52 USD (2)
Crescita mensile:
10.80%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.52 USD (0.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.51% (0.52 USD)
Per equità:
4.06% (4.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSDr
|7
|USDJPYr
|6
|EURUSDr
|3
|GBPUSDr
|3
|EURJPYr
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSDr
|4
|USDJPYr
|2
|EURUSDr
|4
|GBPUSDr
|1
|EURJPYr
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSDr
|117
|USDJPYr
|104
|EURUSDr
|116
|GBPUSDr
|24
|EURJPYr
|38
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.65 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +4.67 USD
Massima perdita consecutiva: -0.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
London-Breakout strategy
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
11%
0
0
USD
USD
111
USD
USD
1
100%
21
76%
8%
12.48
0.51
USD
USD
4%
1:500