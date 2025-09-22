- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
67
Profit Trade:
30 (44.77%)
Loss Trade:
37 (55.22%)
Best Trade:
1 404.00 USD
Worst Trade:
-398.26 USD
Profitto lordo:
7 860.29 USD (37 320 pips)
Perdita lorda:
-6 329.74 USD (112 709 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (4 370.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 370.71 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
83.97%
Massimo carico di deposito:
14.18%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
72
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.29
Long Trade:
29 (43.28%)
Short Trade:
38 (56.72%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
22.84 USD
Profitto medio:
262.01 USD
Perdita media:
-171.07 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-1 107.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 751.20 USD (12)
Crescita mensile:
7.66%
Algo trading:
62%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 315.18 USD
Massimale:
5 315.18 USD (26.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.50% (5 300.48 USD)
Per equità:
14.37% (2 732.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDecn
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDecn
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDecn
|-75K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 404.00 USD
Worst Trade: -398 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +4 370.71 USD
Massima perdita consecutiva: -1 107.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MohicansMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
This performance by EA in this link https://www.mql5.com/en/market/product/146203?source=Site+Profile
