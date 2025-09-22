SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Pip Titan Nasdaq
Nizar Ramadhan

Pip Titan Nasdaq

Nizar Ramadhan
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -10%
Tickmill-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
3.35 USD
Worst Trade:
-15.26 USD
Profitto lordo:
18.27 USD (28 078 pips)
Perdita lorda:
-28.70 USD (38 281 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (9.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.31 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.14
Attività di trading:
12.79%
Massimo carico di deposito:
11.18%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.54
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.64
Profitto previsto:
-1.30 USD
Profitto medio:
3.05 USD
Perdita media:
-14.35 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-15.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.26 USD (1)
Crescita mensile:
-10.43%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.04 USD
Massimale:
19.39 USD (18.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.76% (19.39 USD)
Per equità:
12.72% (12.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTEC 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTEC -10
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTEC -10K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.35 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +9.31 USD
Massima perdita consecutiva: -15.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillEU-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.38 × 29
ICMarketsSC-MT5
19.36 × 25
Tickmill-Live
19.40 × 10305
TickmillUK-Live
20.21 × 345
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.01 18:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 17:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 11:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 18:21
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 15:25
Share of trading days is too low
2025.09.22 15:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 02:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 02:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 02:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.22 02:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 02:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Pip Titan Nasdaq
30USD al mese
-10%
0
0
USD
90
USD
2
100%
8
75%
13%
0.63
-1.30
USD
19%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.