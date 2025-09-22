- Crescita
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
3.35 USD
Worst Trade:
-15.26 USD
Profitto lordo:
18.27 USD (28 078 pips)
Perdita lorda:
-28.70 USD (38 281 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (9.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.31 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.14
Attività di trading:
12.79%
Massimo carico di deposito:
11.18%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.54
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.64
Profitto previsto:
-1.30 USD
Profitto medio:
3.05 USD
Perdita media:
-14.35 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-15.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.26 USD (1)
Crescita mensile:
-10.43%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.04 USD
Massimale:
19.39 USD (18.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.76% (19.39 USD)
Per equità:
12.72% (12.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTEC
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTEC
|-10
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTEC
|-10K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.38 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|19.36 × 25
|
Tickmill-Live
|19.40 × 10305
|
TickmillUK-Live
|20.21 × 345
Non ci sono recensioni
