- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
49
Profit Trade:
36 (73.46%)
Loss Trade:
13 (26.53%)
Best Trade:
51.85 AUD
Worst Trade:
-24.95 AUD
Profitto lordo:
565.96 AUD (30 914 pips)
Perdita lorda:
-124.89 AUD (7 740 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (154.49 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
154.49 AUD (12)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
85.11%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
12.93
Long Trade:
49 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.53
Profitto previsto:
9.00 AUD
Profitto medio:
15.72 AUD
Perdita media:
-9.61 AUD
Massime perdite consecutive:
2 (-34.10 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-34.10 AUD (2)
Crescita mensile:
18.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 AUD
Massimale:
34.10 AUD (1.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.26% (34.10 AUD)
Per equità:
13.34% (360.49 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.a
|336
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.a
|23K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +51.85 AUD
Worst Trade: -25 AUD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +154.49 AUD
Massima perdita consecutiva: -34.10 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
I have managed to have steady growth with Gold Trading.
Yes gold can be volatile, but with close monitoring my system has been successful with only a starting deposit of $2000
Yes gold can be volatile, but with close monitoring my system has been successful with only a starting deposit of $2000
