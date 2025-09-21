- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
9 (75.00%)
Loss Trade:
3 (25.00%)
Best Trade:
0.90 EUR
Worst Trade:
-0.30 EUR
Profitto lordo:
6.07 EUR (279 pips)
Perdita lorda:
-0.99 EUR (22 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (1.74 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1.80 EUR (2)
Indice di Sharpe:
1.06
Attività di trading:
5.29%
Massimo carico di deposito:
3.55%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
14.94
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
12 (100.00%)
Fattore di profitto:
6.13
Profitto previsto:
0.42 EUR
Profitto medio:
0.67 EUR
Perdita media:
-0.33 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-0.30 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.30 EUR (1)
Crescita mensile:
4.50%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 EUR
Massimale:
0.34 EUR (0.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.27% (0.32 EUR)
Per equità:
1.62% (1.85 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURGBP
|7
|CADCHF
|5
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURGBP
|4
|CADCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURGBP
|189
|CADCHF
|68
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.90 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.74 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.30 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.20 × 218
|
ICMarketsSC-MT5
|0.31 × 83
|
ICTrading-MT5-4
|0.36 × 36
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.47 × 93
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.50 × 10
|
ClonTrader-Live
|2.80 × 10
|
OANDA-Live-1
|3.05 × 41
|
Ava-Real 1-MT5
|4.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|5.07 × 149
|
Swissquote-Server
|5.50 × 2
|
Exness-MT5Real10
|5.50 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|6.00 × 2
|
BabilFinancial-LIVE
|6.00 × 1
|
FxPro-MT5
|7.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|8.00 × 1
|
Weltrade-Real
|8.19 × 16
|
FXGT-Live
|10.50 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
5%
0
0
USD
USD
118
EUR
EUR
2
100%
12
75%
5%
6.13
0.42
EUR
EUR
2%
1:500