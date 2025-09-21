SegnaliSezioni
Juliana Moschini Dias

Jully MD

Juliana Moschini Dias
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -30%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
167
Profit Trade:
70 (41.91%)
Loss Trade:
97 (58.08%)
Best Trade:
6.16 USD
Worst Trade:
-8.96 USD
Profitto lordo:
120.10 USD (8 900 pips)
Perdita lorda:
-136.74 USD (7 314 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (14.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.03 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
53.75%
Massimo carico di deposito:
197.89%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
90
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.27
Long Trade:
96 (57.49%)
Short Trade:
71 (42.51%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.10 USD
Profitto medio:
1.72 USD
Perdita media:
-1.41 USD
Massime perdite consecutive:
40 (-58.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-58.13 USD (40)
Crescita mensile:
-30.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.24 USD
Massimale:
61.11 USD (76.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.13% (60.99 USD)
Per equità:
61.21% (14.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 94
EURUSD 57
NZDUSD 14
USDCAD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF 3
EURUSD -12
NZDUSD -9
USDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF 2.3K
EURUSD -45
NZDUSD -783
USDCAD 94
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.16 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 40
Massimo profitto consecutivo: +14.85 USD
Massima perdita consecutiva: -58.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real28
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FusionMarkets-Live
0.31 × 94
Exness-MT5Real3
0.39 × 271
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
0.55 × 1292
FXPIG-Server
0.60 × 200
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.83 × 177
Tradeview-Live
0.88 × 8
Tickmill-Live
0.90 × 163
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.00 × 5
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
ICMarketsSC-MT5
1.20 × 998
Darwinex-Live
1.27 × 71
Eightcap-Live
1.41 × 175
PepperstoneUK-Live
1.42 × 86
FPMarketsLLC-Live
1.48 × 192
ICTrading-MT5-4
1.50 × 2
42 più
2025.10.02 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 13:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 12:19
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 10:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 09:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 06:04
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 05:04
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 17:28
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 14:19
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 02:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 13:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 16:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.25 16:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 15:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.25 15:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 14:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Jully MD
30USD al mese
-30%
0
0
USD
38
USD
2
0%
167
41%
54%
0.87
-0.10
USD
76%
1:200
Copia

