Trade:
167
Profit Trade:
70 (41.91%)
Loss Trade:
97 (58.08%)
Best Trade:
6.16 USD
Worst Trade:
-8.96 USD
Profitto lordo:
120.10 USD (8 900 pips)
Perdita lorda:
-136.74 USD (7 314 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (14.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.03 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
53.75%
Massimo carico di deposito:
197.89%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
90
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.27
Long Trade:
96 (57.49%)
Short Trade:
71 (42.51%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.10 USD
Profitto medio:
1.72 USD
Perdita media:
-1.41 USD
Massime perdite consecutive:
40 (-58.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-58.13 USD (40)
Crescita mensile:
-30.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.24 USD
Massimale:
61.11 USD (76.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.13% (60.99 USD)
Per equità:
61.21% (14.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|94
|EURUSD
|57
|NZDUSD
|14
|USDCAD
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|3
|EURUSD
|-12
|NZDUSD
|-9
|USDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|2.3K
|EURUSD
|-45
|NZDUSD
|-783
|USDCAD
|94
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.16 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 40
Massimo profitto consecutivo: +14.85 USD
Massima perdita consecutiva: -58.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
FusionMarkets-Live
|0.31 × 94
|
Exness-MT5Real3
|0.39 × 271
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.55 × 1292
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.83 × 177
|
Tradeview-Live
|0.88 × 8
|
Tickmill-Live
|0.90 × 163
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.00 × 5
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
ICMarketsSC-MT5
|1.20 × 998
|
Darwinex-Live
|1.27 × 71
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
|
PepperstoneUK-Live
|1.42 × 86
|
FPMarketsLLC-Live
|1.48 × 192
|
ICTrading-MT5-4
|1.50 × 2
42 più
