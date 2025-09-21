SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Stokastik
Veysel Ozdenk

Stokastik

Veysel Ozdenk
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 15%
StriforMU-Trade
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
127
Profit Trade:
111 (87.40%)
Loss Trade:
16 (12.60%)
Best Trade:
5.05 UST
Worst Trade:
-18.51 UST
Profitto lordo:
77.19 UST (8 708 pips)
Perdita lorda:
-61.22 UST (3 790 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (17.36 UST)
Massimo profitto consecutivo:
17.36 UST (20)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
146.79%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
0.39
Long Trade:
36 (28.35%)
Short Trade:
91 (71.65%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
0.13 UST
Profitto medio:
0.70 UST
Perdita media:
-3.83 UST
Massime perdite consecutive:
4 (-40.36 UST)
Massima perdita consecutiva:
-40.36 UST (4)
Crescita mensile:
15.22%
Algo trading:
29%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.63 UST
Massimale:
40.90 UST (62.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.93% (41.08 UST)
Per equità:
57.63% (84.23 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.str 20
USDJPY.str 19
EURJPY.str 12
EURAUD.str 11
NZDJPY.str 8
USDCHF.str 7
EURGBP.str 6
EURCHF.str 5
AUDCHF.str 5
GBPUSD.str 5
CADJPY.str 4
USDCAD.str 4
AUDUSD.str 3
GBPCAD.str 3
AUDCAD.str 2
AUDJPY.str 2
EURCAD.str 2
GBPJPY.str 2
AUDNZD.str 2
GBPCHF.str 2
USDSEK.str 1
CHFJPY.str 1
CADCHF.str 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.str -12
USDJPY.str 9
EURJPY.str 5
EURAUD.str 6
NZDJPY.str 2
USDCHF.str 1
EURGBP.str 5
EURCHF.str 2
AUDCHF.str 2
GBPUSD.str 1
CADJPY.str 0
USDCAD.str 1
AUDUSD.str 1
GBPCAD.str -9
AUDCAD.str 1
AUDJPY.str 1
EURCAD.str 1
GBPJPY.str 1
AUDNZD.str -1
GBPCHF.str 0
USDSEK.str 0
CHFJPY.str 1
CADCHF.str 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.str 150
USDJPY.str 1.6K
EURJPY.str 915
EURAUD.str 596
NZDJPY.str 779
USDCHF.str 144
EURGBP.str 279
EURCHF.str 215
AUDCHF.str 322
GBPUSD.str 154
CADJPY.str 119
USDCAD.str 147
AUDUSD.str 105
GBPCAD.str -1.1K
AUDCAD.str 94
AUDJPY.str 120
EURCAD.str 150
GBPJPY.str 175
AUDNZD.str 25
GBPCHF.str 126
USDSEK.str -260
CHFJPY.str 90
CADCHF.str 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.05 UST
Worst Trade: -19 UST
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +17.36 UST
Massima perdita consecutiva: -40.36 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "StriforMU-Trade" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.01 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 10:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 01:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 13:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 16:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 14:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 03:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.21 21:27
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 21:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Stokastik
50USD al mese
15%
0
0
USD
117
UST
5
29%
127
87%
100%
1.26
0.13
UST
58%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.