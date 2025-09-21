- Crescita
Trade:
29
Profit Trade:
24 (82.75%)
Loss Trade:
5 (17.24%)
Best Trade:
2.77 USD
Worst Trade:
-5.38 USD
Profitto lordo:
17.52 USD (1 817 pips)
Perdita lorda:
-11.90 USD (1 089 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (9.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.24 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
1.35%
Massimo carico di deposito:
78.83%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
0.86
Long Trade:
20 (68.97%)
Short Trade:
9 (31.03%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
0.19 USD
Profitto medio:
0.73 USD
Perdita media:
-2.38 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.38 USD (1)
Crescita mensile:
8.74%
Algo trading:
24%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.18 USD
Massimale:
6.56 USD (12.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.79% (6.41 USD)
Per equità:
17.46% (11.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|728
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Best Trade: +2.77 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +9.24 USD
Massima perdita consecutiva: -1.83 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Stress-free trading with Gold
Non ci sono recensioni
