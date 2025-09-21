SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / DAKKO SWING INVESTMENT
Muhammad Adlan Raziq Bin Mohd Rethwan

DAKKO SWING INVESTMENT

Muhammad Adlan Raziq Bin Mohd Rethwan
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 1%
ValetaxIntl-Live2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
97
Profit Trade:
46 (47.42%)
Loss Trade:
51 (52.58%)
Best Trade:
5.17 USD
Worst Trade:
-9.74 USD
Profitto lordo:
31.61 USD (2 909 pips)
Perdita lorda:
-26.46 USD (2 098 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (0.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.34 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
92.43%
Massimo carico di deposito:
252.07%
Ultimo trade:
34 minuti fa
Trade a settimana:
92
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.48
Long Trade:
37 (38.14%)
Short Trade:
60 (61.86%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
0.05 USD
Profitto medio:
0.69 USD
Perdita media:
-0.52 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-2.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.68 USD (2)
Crescita mensile:
1.21%
Algo trading:
56%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.23 USD
Massimale:
10.68 USD (2.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.59% (10.68 USD)
Per equità:
72.18% (41.47 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.vxp 55
NZDUSD.vxp 39
GBPUSD.vxp 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.vxp 18
NZDUSD.vxp 6
GBPUSD.vxp -18
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.vxp 1.8K
NZDUSD.vxp 351
GBPUSD.vxp -1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.17 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.70 USD
Massima perdita consecutiva: -2.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValetaxIntl-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Let the money work for us , shall we ?
Non ci sono recensioni
2025.09.30 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 19:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 18:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 17:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 16:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 15:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 13:19
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 02:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.28 22:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.26 16:08
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 13:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 12:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 08:12
Share of trading days is too low
2025.09.22 08:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.21 20:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.21 20:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.21 20:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DAKKO SWING INVESTMENT
100USD al mese
1%
0
0
USD
95
USD
2
56%
97
47%
92%
1.19
0.05
USD
72%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.