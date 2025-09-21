- Crescita
Trade:
97
Profit Trade:
46 (47.42%)
Loss Trade:
51 (52.58%)
Best Trade:
5.17 USD
Worst Trade:
-9.74 USD
Profitto lordo:
31.61 USD (2 909 pips)
Perdita lorda:
-26.46 USD (2 098 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (0.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.34 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
92.43%
Massimo carico di deposito:
252.07%
Ultimo trade:
34 minuti fa
Trade a settimana:
92
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.48
Long Trade:
37 (38.14%)
Short Trade:
60 (61.86%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
0.05 USD
Profitto medio:
0.69 USD
Perdita media:
-0.52 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-2.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.68 USD (2)
Crescita mensile:
1.21%
Algo trading:
56%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.23 USD
Massimale:
10.68 USD (2.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.59% (10.68 USD)
Per equità:
72.18% (41.47 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.vxp
|55
|NZDUSD.vxp
|39
|GBPUSD.vxp
|3
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.vxp
|18
|NZDUSD.vxp
|6
|GBPUSD.vxp
|-18
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.vxp
|1.8K
|NZDUSD.vxp
|351
|GBPUSD.vxp
|-1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.17 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.70 USD
Massima perdita consecutiva: -2.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValetaxIntl-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
1%
0
0
USD
USD
95
USD
USD
2
56%
97
47%
92%
1.19
0.05
USD
USD
72%
1:500