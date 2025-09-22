- Crescita
Trade:
25
Profit Trade:
14 (56.00%)
Loss Trade:
11 (44.00%)
Best Trade:
302.74 CAD
Worst Trade:
-572.22 CAD
Profitto lordo:
1 916.81 CAD (50 017 pips)
Perdita lorda:
-1 370.58 CAD (33 415 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (406.66 CAD)
Massimo profitto consecutivo:
406.66 CAD (3)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
73.13%
Massimo carico di deposito:
87.90%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.74
Long Trade:
20 (80.00%)
Short Trade:
5 (20.00%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
21.85 CAD
Profitto medio:
136.92 CAD
Perdita media:
-124.60 CAD
Massime perdite consecutive:
2 (-294.21 CAD)
Massima perdita consecutiva:
-572.22 CAD (1)
Crescita mensile:
44.05%
Algo trading:
56%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 CAD
Massimale:
733.85 CAD (21.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.82% (733.85 CAD)
Per equità:
31.85% (410.77 CAD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100
|19
|US500
|5
|US30
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100
|330
|US500
|109
|US30
|-15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100
|17K
|US500
|192
|US30
|-580
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +302.74 CAD
Worst Trade: -572 CAD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +406.66 CAD
Massima perdita consecutiva: -294.21 CAD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 131
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|15.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|19.25 × 52
This signals has multiple EA's running all at once. Optimized to use proper risk and margin allowance.
One EA follows the trend consistently.
One EA looks for scalping opportunites.
One EA looks for breakout entries.
All working together in harmony.
