SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / NAS100 Trend Follower Longs FS
Paul Kenneth Guevarra

NAS100 Trend Follower Longs FS

Paul Kenneth Guevarra
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 44%
FusionMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
14 (56.00%)
Loss Trade:
11 (44.00%)
Best Trade:
302.74 CAD
Worst Trade:
-572.22 CAD
Profitto lordo:
1 916.81 CAD (50 017 pips)
Perdita lorda:
-1 370.58 CAD (33 415 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (406.66 CAD)
Massimo profitto consecutivo:
406.66 CAD (3)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
73.13%
Massimo carico di deposito:
87.90%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.74
Long Trade:
20 (80.00%)
Short Trade:
5 (20.00%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
21.85 CAD
Profitto medio:
136.92 CAD
Perdita media:
-124.60 CAD
Massime perdite consecutive:
2 (-294.21 CAD)
Massima perdita consecutiva:
-572.22 CAD (1)
Crescita mensile:
44.05%
Algo trading:
56%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 CAD
Massimale:
733.85 CAD (21.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.82% (733.85 CAD)
Per equità:
31.85% (410.77 CAD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 19
US500 5
US30 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 330
US500 109
US30 -15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 17K
US500 192
US30 -580
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +302.74 CAD
Worst Trade: -572 CAD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +406.66 CAD
Massima perdita consecutiva: -294.21 CAD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 131
Tickmill-Live
0.00 × 4
Bybit-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 6
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
15.00 × 1
FusionMarkets-Live
19.25 × 52
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati


This signals has multiple EA's running all at once. Optimized to use proper risk and margin allowance.

One EA follows the trend consistently.

One EA looks for scalping opportunites.

One EA looks for breakout entries.


All working together in harmony.

Non ci sono recensioni
2025.10.10 17:43
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.10 17:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 20:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 20:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 19:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 19:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 19:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 18:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 20:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.21 20:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.21 20:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
NAS100 Trend Follower Longs FS
99USD al mese
44%
0
0
USD
3.9K
CAD
4
56%
25
56%
73%
1.39
21.85
CAD
32%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.