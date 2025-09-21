- Crescita
Trade:
24
Profit Trade:
13 (54.16%)
Loss Trade:
11 (45.83%)
Best Trade:
2.93 EUR
Worst Trade:
-6.77 EUR
Profitto lordo:
15.80 EUR (2 349 pips)
Perdita lorda:
-51.42 EUR (3 039 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (12.13 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
12.13 EUR (10)
Indice di Sharpe:
-0.47
Attività di trading:
13.95%
Massimo carico di deposito:
21.70%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
-0.76
Long Trade:
24 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.31
Profitto previsto:
-1.48 EUR
Profitto medio:
1.22 EUR
Perdita media:
-4.67 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-46.57 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-46.57 EUR (9)
Crescita mensile:
-36.92%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.62 EUR
Massimale:
46.93 EUR (42.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.24% (47.09 EUR)
Per equità:
21.31% (19.46 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|12
|NZDJPY
|5
|USDCAD
|2
|GBPJPY
|1
|GBPCAD
|1
|USDJPY
|1
|AUDJPY
|1
|CADJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDUSD
|-12
|NZDJPY
|-29
|USDCAD
|2
|GBPJPY
|2
|GBPCAD
|-3
|USDJPY
|-2
|AUDJPY
|3
|CADJPY
|-3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDUSD
|-116
|NZDJPY
|-775
|USDCAD
|263
|GBPJPY
|335
|GBPCAD
|-370
|USDJPY
|-306
|AUDJPY
|501
|CADJPY
|-222
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 2
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.49 × 95
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.00 × 300
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.00 × 15
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live
|1.50 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|2.03 × 35
|
FPMarketsLLC-Live
|2.31 × 16
|
Exness-MT5Real7
|2.63 × 8
|
TitanFX-MT5-01
|3.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|4.50 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|5.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|5.11 × 495
|
Darwinex-Live
|5.32 × 325
|
XM.COM-MT5
|6.33 × 215
|
TASS-Live
|6.80 × 45
|
VantageInternational-Live 4
|8.00 × 3
|
Valutrades-Live
|10.00 × 2
|
Tradestone-Real
|10.78 × 400
|
GBEbrokers-LIVE
|12.70 × 90
|
VolansTrade-Server
|13.00 × 27
Signal Account for a new EA based on Market Structure and Price Action.
Non ci sono recensioni
