Segnali / MetaTrader 5 / Up Coming Multi Symbol EA HIGH RISK
- Md Rashidul Hasan

Up Coming Multi Symbol EA HIGH RISK

- Md Rashidul Hasan
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -36%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
13 (54.16%)
Loss Trade:
11 (45.83%)
Best Trade:
2.93 EUR
Worst Trade:
-6.77 EUR
Profitto lordo:
15.80 EUR (2 349 pips)
Perdita lorda:
-51.42 EUR (3 039 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (12.13 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
12.13 EUR (10)
Indice di Sharpe:
-0.47
Attività di trading:
13.95%
Massimo carico di deposito:
21.70%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
-0.76
Long Trade:
24 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.31
Profitto previsto:
-1.48 EUR
Profitto medio:
1.22 EUR
Perdita media:
-4.67 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-46.57 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-46.57 EUR (9)
Crescita mensile:
-36.92%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.62 EUR
Massimale:
46.93 EUR (42.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.24% (47.09 EUR)
Per equità:
21.31% (19.46 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDUSD 12
NZDJPY 5
USDCAD 2
GBPJPY 1
GBPCAD 1
USDJPY 1
AUDJPY 1
CADJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDUSD -12
NZDJPY -29
USDCAD 2
GBPJPY 2
GBPCAD -3
USDJPY -2
AUDJPY 3
CADJPY -3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDUSD -116
NZDJPY -775
USDCAD 263
GBPJPY 335
GBPCAD -370
USDJPY -306
AUDJPY 501
CADJPY -222
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.93 EUR
Worst Trade: -7 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +12.13 EUR
Massima perdita consecutiva: -46.57 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.49 × 95
Exness-MT5Real31
0.50 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 300
ICMarketsSC-MT5-4
1.00 × 15
Exness-MT5Real8
1.00 × 1
Tickmill-Live
1.50 × 6
ICMarketsSC-MT5
2.03 × 35
FPMarketsLLC-Live
2.31 × 16
Exness-MT5Real7
2.63 × 8
TitanFX-MT5-01
3.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
4.50 × 2
GOMarketsMU-Live
5.00 × 3
RoboForex-ECN
5.11 × 495
Darwinex-Live
5.32 × 325
XM.COM-MT5
6.33 × 215
TASS-Live
6.80 × 45
VantageInternational-Live 4
8.00 × 3
Valutrades-Live
10.00 × 2
Tradestone-Real
10.78 × 400
GBEbrokers-LIVE
12.70 × 90
VolansTrade-Server
13.00 × 27
3 più
Signal Account for a new EA based on Market Structure and Price Action.
Non ci sono recensioni
2025.10.29 07:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 02:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 12:00
Share of trading days is too low
2025.10.14 11:00
Share of trading days is too low
2025.10.13 13:33
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 15.79% of days out of the 19 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 07:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 08:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 06:45
Share of trading days is too low
2025.09.25 06:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.21 19:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.21 19:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.21 19:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.21 19:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.21 19:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
