- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
22 (75.86%)
Loss Trade:
7 (24.14%)
Best Trade:
9.87 USD
Worst Trade:
-8.88 USD
Profitto lordo:
43.50 USD (4 429 pips)
Perdita lorda:
-24.36 USD (2 433 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (6.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.23 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
9.09%
Massimo carico di deposito:
12.09%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.31
Long Trade:
23 (79.31%)
Short Trade:
6 (20.69%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
0.66 USD
Profitto medio:
1.98 USD
Perdita media:
-3.48 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-14.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.52 USD (2)
Crescita mensile:
3.88%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
14.60 USD (2.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.78% (14.60 USD)
Per equità:
15.86% (82.31 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|19
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.87 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6.89 USD
Massima perdita consecutiva: -14.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.66 × 135
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 76
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
0.01
Non ci sono recensioni
