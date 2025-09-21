- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
12 (66.66%)
Loss Trade:
6 (33.33%)
Best Trade:
15.36 USD
Worst Trade:
-13.19 USD
Profitto lordo:
93.30 USD (9 641 pips)
Perdita lorda:
-37.36 USD (3 266 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (31.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.02 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
11.96%
Massimo carico di deposito:
4.93%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
3.20
Long Trade:
18 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.50
Profitto previsto:
3.11 USD
Profitto medio:
7.78 USD
Perdita media:
-6.23 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-17.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.46 USD (2)
Crescita mensile:
11.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
17.50 USD (3.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.26% (17.54 USD)
Per equità:
13.02% (68.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|56
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.36 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +31.02 USD
Massima perdita consecutiva: -17.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.66 × 135
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 76
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
