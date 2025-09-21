- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
5 (62.50%)
Loss Trade:
3 (37.50%)
Best Trade:
11.34 USD
Worst Trade:
-10.16 USD
Profitto lordo:
22.51 USD (23 088 pips)
Perdita lorda:
-30.64 USD (30 198 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (8.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.55 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
5.17%
Massimo carico di deposito:
50.31%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-1.02 USD
Profitto medio:
4.50 USD
Perdita media:
-10.21 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-20.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.16 USD (2)
Crescita mensile:
-16.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.64 USD
Massimale:
21.64 USD (43.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.18% (21.60 USD)
Per equità:
22.20% (8.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-8
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-7.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.34 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8.96 USD
Massima perdita consecutiva: -20.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
-16%
0
0
USD
USD
42
USD
USD
2
100%
8
62%
5%
0.73
-1.02
USD
USD
43%
1:300