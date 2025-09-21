SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold DayScalper Innovative EA
Anton Zverev

Gold DayScalper Innovative EA

Anton Zverev
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 -16%
RoboForex-ECN
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
5 (62.50%)
Loss Trade:
3 (37.50%)
Best Trade:
11.34 USD
Worst Trade:
-10.16 USD
Profitto lordo:
22.51 USD (23 088 pips)
Perdita lorda:
-30.64 USD (30 198 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (8.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.55 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
5.17%
Massimo carico di deposito:
50.31%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-1.02 USD
Profitto medio:
4.50 USD
Perdita media:
-10.21 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-20.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.16 USD (2)
Crescita mensile:
-16.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.64 USD
Massimale:
21.64 USD (43.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.18% (21.60 USD)
Per equità:
22.20% (8.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -8
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -7.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.34 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8.96 USD
Massima perdita consecutiva: -20.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTindex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 5
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.06 20:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 20:33
Share of trading days is too low
2025.09.23 20:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 19:21
Share of trading days is too low
2025.09.23 19:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.21 13:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.21 13:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.21 13:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.21 13:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.21 13:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold DayScalper Innovative EA
999USD al mese
-16%
0
0
USD
42
USD
2
100%
8
62%
5%
0.73
-1.02
USD
43%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.