- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
21 (95.45%)
Loss Trade:
1 (4.55%)
Best Trade:
68.86 USD
Worst Trade:
-1.82 USD
Profitto lordo:
308.13 USD (11 150 pips)
Perdita lorda:
-1.82 USD (150 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (177.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
177.47 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.96
Attività di trading:
97.53%
Massimo carico di deposito:
4.10%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
168.30
Long Trade:
17 (77.27%)
Short Trade:
5 (22.73%)
Fattore di profitto:
169.30
Profitto previsto:
13.92 USD
Profitto medio:
14.67 USD
Perdita media:
-1.82 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.82 USD (1)
Crescita mensile:
6.81%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.82 USD (0.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.58% (143.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURNZD
|6
|CADJPY
|6
|USDJPY
|2
|GBPNZD
|2
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|1
|GBPUSD
|1
|NZDUSD
|1
|NZDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURNZD
|82
|CADJPY
|129
|USDJPY
|23
|GBPNZD
|19
|NZDCAD
|17
|AUDNZD
|6
|GBPUSD
|13
|NZDUSD
|9
|NZDCHF
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURNZD
|4K
|CADJPY
|1.6K
|USDJPY
|1.2K
|GBPNZD
|1.3K
|NZDCAD
|918
|AUDNZD
|493
|GBPUSD
|670
|NZDUSD
|436
|NZDCHF
|396
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +68.86 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +177.47 USD
Massima perdita consecutiva: -1.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live06
|0.76 × 34
|
VantageInternational-Live 11
|0.80 × 5
|
E8Funding-Demo
|1.00 × 4
|
VantageInternational-Demo
|1.33 × 12
|
RadexMarkets-Real 6
|6.11 × 9
|
RoboForex-ProCent-2
|8.97 × 73
|
FBS-Real-9
|12.67 × 3
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
7%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
1
100%
22
95%
98%
169.30
13.92
USD
USD
4%
1:500