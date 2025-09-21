SegnaliSezioni
Agung Setiawan

SPECTRE Investor 4

0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -12%
Exness-MT5Real38
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
25 (75.75%)
Loss Trade:
8 (24.24%)
Best Trade:
29.98 USD
Worst Trade:
-70.16 USD
Profitto lordo:
334.74 USD (27 723 pips)
Perdita lorda:
-397.30 USD (30 606 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (110.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
110.64 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
0.47%
Massimo carico di deposito:
47.58%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
-0.39
Long Trade:
20 (60.61%)
Short Trade:
13 (39.39%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-1.90 USD
Profitto medio:
13.39 USD
Perdita media:
-49.66 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-70.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-70.16 USD (1)
Crescita mensile:
-13.24%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
73.09 USD
Massimale:
162.26 USD (27.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.12% (162.26 USD)
Per equità:
10.66% (53.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -63
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -2.9K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.98 USD
Worst Trade: -70 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +110.64 USD
Massima perdita consecutiva: -70.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real38" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
RoboForex-Pro
14.00 × 3
Non ci sono recensioni
2025.10.16 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 14:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 17:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.29 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 16:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.21 12:40
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.21 12:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.21 12:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
