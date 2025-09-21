- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
25 (75.75%)
Loss Trade:
8 (24.24%)
Best Trade:
29.98 USD
Worst Trade:
-70.16 USD
Profitto lordo:
334.74 USD (27 723 pips)
Perdita lorda:
-397.30 USD (30 606 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (110.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
110.64 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
0.47%
Massimo carico di deposito:
47.58%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
-0.39
Long Trade:
20 (60.61%)
Short Trade:
13 (39.39%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-1.90 USD
Profitto medio:
13.39 USD
Perdita media:
-49.66 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-70.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-70.16 USD (1)
Crescita mensile:
-13.24%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
73.09 USD
Massimale:
162.26 USD (27.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.12% (162.26 USD)
Per equità:
10.66% (53.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-63
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-2.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.98 USD
Worst Trade: -70 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +110.64 USD
Massima perdita consecutiva: -70.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real38" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|14.00 × 3
Non ci sono recensioni