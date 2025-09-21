- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
28 (87.50%)
Loss Trade:
4 (12.50%)
Best Trade:
67.48 USD
Worst Trade:
-191.18 USD
Profitto lordo:
942.43 USD (29 566 pips)
Perdita lorda:
-573.57 USD (15 580 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (331.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
331.07 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
0.31%
Massimo carico di deposito:
51.10%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
1.18
Long Trade:
22 (68.75%)
Short Trade:
10 (31.25%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
11.53 USD
Profitto medio:
33.66 USD
Perdita media:
-143.39 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-191.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-191.18 USD (1)
Crescita mensile:
15.16%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
312.17 USD (19.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.83% (312.17 USD)
Per equità:
6.28% (91.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|369
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|14K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +67.48 USD
Worst Trade: -191 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +331.07 USD
Massima perdita consecutiva: -191.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|5.07 × 15
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
777USD al mese
37%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
6
100%
32
87%
0%
1.64
11.53
USD
USD
20%
1:200