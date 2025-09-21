- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
37 (88.09%)
Loss Trade:
5 (11.90%)
Best Trade:
93.32 USD
Worst Trade:
-227.79 USD
Profitto lordo:
1 337.20 USD (42 535 pips)
Perdita lorda:
-803.12 USD (20 397 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (582.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
582.23 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
0.47%
Massimo carico di deposito:
53.13%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
1.44
Long Trade:
25 (59.52%)
Short Trade:
17 (40.48%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
12.72 USD
Profitto medio:
36.14 USD
Perdita media:
-160.62 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-227.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-227.79 USD (1)
Crescita mensile:
20.39%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
369.65 USD (20.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.77% (369.65 USD)
Per equità:
6.18% (110.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|534
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|22K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +93.32 USD
Worst Trade: -228 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +582.23 USD
Massima perdita consecutiva: -227.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|5.67 × 27
|
Exness-Real9
|9.42 × 121
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
777USD al mese
53%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
8
100%
42
88%
0%
1.66
12.72
USD
USD
21%
1:500