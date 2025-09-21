- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
57
Profit Trade:
44 (77.19%)
Loss Trade:
13 (22.81%)
Best Trade:
27.60 USD
Worst Trade:
-45.26 USD
Profitto lordo:
408.50 USD (9 965 pips)
Perdita lorda:
-254.23 USD (5 430 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (25.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
154.04 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
4.59%
Massimo carico di deposito:
12.23%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
37 minuti
Fattore di recupero:
1.48
Long Trade:
33 (57.89%)
Short Trade:
24 (42.11%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
2.71 USD
Profitto medio:
9.28 USD
Perdita media:
-19.56 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-103.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-103.97 USD (3)
Crescita mensile:
34.18%
Algo trading:
63%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.98 USD
Massimale:
103.97 USD (14.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.65% (103.97 USD)
Per equità:
10.27% (70.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|EURUSD
|6
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|145
|EURUSD
|9
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.3K
|EURUSD
|221
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.60 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +25.32 USD
Massima perdita consecutiva: -103.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 4
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
TitanFX-04
|0.07 × 14
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.12 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 35
|
ICMarketsSC-Live32
|0.18 × 11
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
ICMarketsSC-Live07
|0.33 × 57
|
XMTrading-Real 34
|0.36 × 14
|
WorldForex-Live
|0.36 × 11
|
VTMarkets-Live 3
|0.40 × 63
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
|
ICMarketsSC-Live16
|0.45 × 58
|
Tickmill-Live08
|0.45 × 22
|
GoMarkets-Real 1
|0.49 × 207
|
DooPrime-Live 2
|0.50 × 10
|
Darwinex-Live
|0.56 × 72
|
ICMarketsSC-Live06
|0.56 × 277
|
ICMarketsSC-Live23
|0.62 × 58
Non ci sono recensioni
