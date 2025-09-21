SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Auro Bridge 3
Mehulbhai Devchandbhai Lakhani

Auro Bridge 3

Mehulbhai Devchandbhai Lakhani
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
Neex-Live 1
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
55
Profit Trade:
32 (58.18%)
Loss Trade:
23 (41.82%)
Best Trade:
4.72 USD
Worst Trade:
-7.25 USD
Profitto lordo:
50.38 USD (1 046 pips)
Perdita lorda:
-31.83 USD (882 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (8.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.44 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
11.05%
Massimo carico di deposito:
27.56%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.56
Long Trade:
1 (1.82%)
Short Trade:
54 (98.18%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
0.34 USD
Profitto medio:
1.57 USD
Perdita media:
-1.38 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-2.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.25 USD (1)
Crescita mensile:
10.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7.25 USD (3.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.67% (7.25 USD)
Per equità:
4.83% (9.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURGBP 12
GBPUSD 10
EURAUD 9
GBPAUD 5
GBPCAD 5
NZDCAD 4
CADCHF 3
NZDCHF 3
EURCHF 2
GBPNZD 1
EURNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURGBP 6
GBPUSD 1
EURAUD 9
GBPAUD 7
GBPCAD 3
NZDCAD -1
CADCHF 0
NZDCHF 0
EURCHF 0
GBPNZD 1
EURNZD -7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURGBP 66
GBPUSD -50
EURAUD 95
GBPAUD 227
GBPCAD 49
NZDCAD -25
CADCHF 17
NZDCHF 0
EURCHF 8
GBPNZD 23
EURNZD -246
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.72 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.74 USD
Massima perdita consecutiva: -2.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Neex-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Metatrader 4

All pair Work
Non ci sono recensioni
2025.09.21 10:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Auro Bridge 3
30USD al mese
10%
0
0
USD
192
USD
4
0%
55
58%
11%
1.58
0.34
USD
5%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.