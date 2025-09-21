- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
55
Profit Trade:
32 (58.18%)
Loss Trade:
23 (41.82%)
Best Trade:
4.72 USD
Worst Trade:
-7.25 USD
Profitto lordo:
50.38 USD (1 046 pips)
Perdita lorda:
-31.83 USD (882 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (8.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.44 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
11.05%
Massimo carico di deposito:
27.56%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.56
Long Trade:
1 (1.82%)
Short Trade:
54 (98.18%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
0.34 USD
Profitto medio:
1.57 USD
Perdita media:
-1.38 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-2.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.25 USD (1)
Crescita mensile:
10.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7.25 USD (3.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.67% (7.25 USD)
Per equità:
4.83% (9.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURGBP
|12
|GBPUSD
|10
|EURAUD
|9
|GBPAUD
|5
|GBPCAD
|5
|NZDCAD
|4
|CADCHF
|3
|NZDCHF
|3
|EURCHF
|2
|GBPNZD
|1
|EURNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURGBP
|6
|GBPUSD
|1
|EURAUD
|9
|GBPAUD
|7
|GBPCAD
|3
|NZDCAD
|-1
|CADCHF
|0
|NZDCHF
|0
|EURCHF
|0
|GBPNZD
|1
|EURNZD
|-7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURGBP
|66
|GBPUSD
|-50
|EURAUD
|95
|GBPAUD
|227
|GBPCAD
|49
|NZDCAD
|-25
|CADCHF
|17
|NZDCHF
|0
|EURCHF
|8
|GBPNZD
|23
|EURNZD
|-246
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.72 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.74 USD
Massima perdita consecutiva: -2.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Neex-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Metatrader 4
All pair Work
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
10%
0
0
USD
USD
192
USD
USD
4
0%
55
58%
11%
1.58
0.34
USD
USD
5%
1:500