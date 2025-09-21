- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
140
Profit Trade:
93 (66.42%)
Loss Trade:
47 (33.57%)
Best Trade:
3.82 USD
Worst Trade:
-19.76 USD
Profitto lordo:
78.57 USD (3 539 pips)
Perdita lorda:
-83.75 USD (2 154 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (12.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.27 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
23.01%
Massimo carico di deposito:
45.41%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.11
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
140 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.04 USD
Profitto medio:
0.84 USD
Perdita media:
-1.78 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-4.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45.45 USD (5)
Crescita mensile:
-2.88%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
43.17 USD
Massimale:
47.53 USD (25.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.78% (47.53 USD)
Per equità:
7.21% (12.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURGBP
|19
|NZDUSD
|12
|AUDUSD
|10
|EURAUD
|9
|CADJPY
|8
|CHFJPY
|8
|GBPAUD
|7
|EURJPY
|7
|GBPJPY
|7
|EURCAD
|7
|CADCHF
|6
|NZDCAD
|6
|GBPCAD
|5
|AUDJPY
|4
|USDCAD
|4
|AUDCAD
|4
|USDCHF
|3
|EURNZD
|3
|EURCHF
|3
|NZDCHF
|3
|AUDNZD
|2
|GBPNZD
|2
|AUDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURGBP
|10
|NZDUSD
|-35
|AUDUSD
|-1
|EURAUD
|2
|CADJPY
|-1
|CHFJPY
|6
|GBPAUD
|4
|EURJPY
|9
|GBPJPY
|6
|EURCAD
|-1
|CADCHF
|1
|NZDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|AUDJPY
|-1
|USDCAD
|-2
|AUDCAD
|0
|USDCHF
|1
|EURNZD
|-7
|EURCHF
|2
|NZDCHF
|-2
|AUDNZD
|-1
|GBPNZD
|1
|AUDCHF
|0
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURGBP
|126
|NZDUSD
|-100
|AUDUSD
|-57
|EURAUD
|57
|CADJPY
|-24
|CHFJPY
|367
|GBPAUD
|370
|EURJPY
|468
|GBPJPY
|449
|EURCAD
|-67
|CADCHF
|36
|NZDCAD
|17
|GBPCAD
|49
|AUDJPY
|-166
|USDCAD
|-58
|AUDCAD
|17
|USDCHF
|55
|EURNZD
|-230
|EURCHF
|43
|NZDCHF
|-61
|AUDNZD
|-26
|GBPNZD
|125
|AUDCHF
|-5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.82 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +12.27 USD
Massima perdita consecutiva: -4.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Neex-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Metatrader 4
All pair Work
