Mehulbhai Devchandbhai Lakhani

Auro Bridge 2

Mehulbhai Devchandbhai Lakhani
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
Neex-Live 1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
140
Profit Trade:
93 (66.42%)
Loss Trade:
47 (33.57%)
Best Trade:
3.82 USD
Worst Trade:
-19.76 USD
Profitto lordo:
78.57 USD (3 539 pips)
Perdita lorda:
-83.75 USD (2 154 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (12.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.27 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
23.01%
Massimo carico di deposito:
45.41%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.11
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
140 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.04 USD
Profitto medio:
0.84 USD
Perdita media:
-1.78 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-4.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45.45 USD (5)
Crescita mensile:
-2.88%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
43.17 USD
Massimale:
47.53 USD (25.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.78% (47.53 USD)
Per equità:
7.21% (12.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURGBP 19
NZDUSD 12
AUDUSD 10
EURAUD 9
CADJPY 8
CHFJPY 8
GBPAUD 7
EURJPY 7
GBPJPY 7
EURCAD 7
CADCHF 6
NZDCAD 6
GBPCAD 5
AUDJPY 4
USDCAD 4
AUDCAD 4
USDCHF 3
EURNZD 3
EURCHF 3
NZDCHF 3
AUDNZD 2
GBPNZD 2
AUDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURGBP 10
NZDUSD -35
AUDUSD -1
EURAUD 2
CADJPY -1
CHFJPY 6
GBPAUD 4
EURJPY 9
GBPJPY 6
EURCAD -1
CADCHF 1
NZDCAD 1
GBPCAD 1
AUDJPY -1
USDCAD -2
AUDCAD 0
USDCHF 1
EURNZD -7
EURCHF 2
NZDCHF -2
AUDNZD -1
GBPNZD 1
AUDCHF 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURGBP 126
NZDUSD -100
AUDUSD -57
EURAUD 57
CADJPY -24
CHFJPY 367
GBPAUD 370
EURJPY 468
GBPJPY 449
EURCAD -67
CADCHF 36
NZDCAD 17
GBPCAD 49
AUDJPY -166
USDCAD -58
AUDCAD 17
USDCHF 55
EURNZD -230
EURCHF 43
NZDCHF -61
AUDNZD -26
GBPNZD 125
AUDCHF -5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.82 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +12.27 USD
Massima perdita consecutiva: -4.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Neex-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Metatrader 4

All pair Work 
2025.09.21 10:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
