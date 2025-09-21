- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
22 (59.45%)
Loss Trade:
15 (40.54%)
Best Trade:
24.73 EUR
Worst Trade:
-20.04 EUR
Profitto lordo:
99.98 EUR (105 699 pips)
Perdita lorda:
-86.55 EUR (738 818 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (14.34 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
38.44 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
36.23%
Massimo carico di deposito:
51.27%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
25 (67.57%)
Short Trade:
12 (32.43%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.36 EUR
Profitto medio:
4.54 EUR
Perdita media:
-5.77 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-12.62 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-29.66 EUR (2)
Crescita mensile:
13.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.34 EUR
Massimale:
37.37 EUR (37.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.36% (37.37 EUR)
Per equità:
19.10% (14.12 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|20
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-51
|XAUUSD
|66
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-639K
|XAUUSD
|6.1K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.73 EUR
Worst Trade: -20 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +14.34 EUR
Massima perdita consecutiva: -12.62 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
Ich handele fast nur BTC nach Tageschart.
Kein Martingale!
