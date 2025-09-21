SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ProSplash Gold Iq Zero
Abdul Alim

ProSplash Gold Iq Zero

Abdul Alim
0 recensioni
Affidabilità
56 settimane
0 / 0 USD
0%
TradeQuo-Server
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
408
Profit Trade:
340 (83.33%)
Loss Trade:
68 (16.67%)
Best Trade:
94.40 USD
Worst Trade:
-212.16 USD
Profitto lordo:
1 138.99 USD (360 401 pips)
Perdita lorda:
-1 344.27 USD (134 549 pips)
Vincite massime consecutive:
83 (186.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
186.88 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
49 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.31
Long Trade:
233 (57.11%)
Short Trade:
175 (42.89%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.50 USD
Profitto medio:
3.35 USD
Perdita media:
-19.77 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-50.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-245.78 USD (5)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
60%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
205.28 USD
Massimale:
656.52 USD (44.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDs 405
BTCUSDT 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDs -163
BTCUSDT -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDs -6.8K
BTCUSDT -43K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +94.40 USD
Worst Trade: -212 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +186.81 USD
Massima perdita consecutiva: -50.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeQuo-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.22 09:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.21 06:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 35 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati