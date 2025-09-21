- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
408
Profit Trade:
340 (83.33%)
Loss Trade:
68 (16.67%)
Best Trade:
94.40 USD
Worst Trade:
-212.16 USD
Profitto lordo:
1 138.99 USD (360 401 pips)
Perdita lorda:
-1 344.27 USD (134 549 pips)
Vincite massime consecutive:
83 (186.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
186.88 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
49 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.31
Long Trade:
233 (57.11%)
Short Trade:
175 (42.89%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.50 USD
Profitto medio:
3.35 USD
Perdita media:
-19.77 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-50.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-245.78 USD (5)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
60%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
205.28 USD
Massimale:
656.52 USD (44.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDs
|405
|BTCUSDT
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDs
|-163
|BTCUSDT
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDs
|-6.8K
|BTCUSDT
|-43K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +94.40 USD
Worst Trade: -212 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +186.81 USD
Massima perdita consecutiva: -50.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeQuo-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
