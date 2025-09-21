SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / YL LowRisk Forex
Lok Hsiao Yen

YL LowRisk Forex

Lok Hsiao Yen
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
43 (79.62%)
Loss Trade:
11 (20.37%)
Best Trade:
21.50 USD
Worst Trade:
-9.69 USD
Profitto lordo:
81.73 USD (2 218 056 pips)
Perdita lorda:
-27.43 USD (1 643 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (26.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.53 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
1.48%
Massimo carico di deposito:
0.36%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.21
Long Trade:
27 (50.00%)
Short Trade:
27 (50.00%)
Fattore di profitto:
2.98
Profitto previsto:
1.01 USD
Profitto medio:
1.90 USD
Perdita media:
-2.49 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-9.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.69 USD (1)
Crescita mensile:
1.02%
Previsione annuale:
12.42%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.05 USD
Massimale:
16.90 USD (1.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.83% (16.90 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1
AUDUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 22
AUDUSD -1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.1K
AUDUSD -30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.50 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +26.53 USD
Massima perdita consecutiva: -9.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OxSecurities-Live
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 16
InstaForex-Server
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 87
Exness-MT5Real10
0.33 × 3
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
TitanFX-MT5-01
0.40 × 10
VantageInternational-Live 4
0.59 × 76
ICMarketsSC-MT5-4
0.68 × 1777
FusionMarkets-Live
0.86 × 65
Exness-MT5Real5
0.94 × 34
Hankotrade-Live
1.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.05 × 2803
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
Exness-MT5Real2
1.43 × 7
RoboForex-ECN
1.43 × 97
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
Forex.com-Live 536
1.58 × 156
23 più
Thank you for choosing to follow me.

Seeking around 3.5% per month operating normally for the Forex Tickers EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, USDCAD, USDJPY.

Minimum balance is 1000 USD and leverage is 300.

Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex is a high risk market.
Non ci sono recensioni
2025.09.22 01:42
Share of trading days is too low
2025.09.22 01:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 01:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 00:42
Share of trading days is too low
2025.09.22 00:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 00:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.21 03:55
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 1.28% of days out of the 547 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.21 03:55
80% of trades performed within 4 days. This comprises 0.73% of days out of the 547 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.21 03:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
YL LowRisk Forex
30USD al mese
3%
0
0
USD
54
USD
2
96%
54
79%
1%
2.97
1.01
USD
1%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L'abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.