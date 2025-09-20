- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
42 (97.67%)
Loss Trade:
1 (2.33%)
Best Trade:
13.91 USD
Worst Trade:
-2.21 USD
Profitto lordo:
84.39 USD (82 551 pips)
Perdita lorda:
-2.21 USD (2 210 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (61.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.31 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.88
Attività di trading:
52.99%
Massimo carico di deposito:
162.15%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
37.19
Long Trade:
23 (53.49%)
Short Trade:
20 (46.51%)
Fattore di profitto:
38.19
Profitto previsto:
1.91 USD
Profitto medio:
2.01 USD
Perdita media:
-2.21 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.21 USD (1)
Crescita mensile:
41.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.21 USD (0.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.99% (2.21 USD)
Per equità:
50.48% (129.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|BTCUSD
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|80
|BTCUSD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|59K
|BTCUSD
|22K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.91 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +61.31 USD
Massima perdita consecutiva: -2.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|5.76 × 17
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
41%
0
0
USD
USD
282
USD
USD
1
0%
43
97%
53%
38.18
1.91
USD
USD
50%
1:200