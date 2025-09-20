SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / One Shoot PV
Ferdy Aprilim Tambunan

One Shoot PV

Ferdy Aprilim Tambunan
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 41%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
42 (97.67%)
Loss Trade:
1 (2.33%)
Best Trade:
13.91 USD
Worst Trade:
-2.21 USD
Profitto lordo:
84.39 USD (82 551 pips)
Perdita lorda:
-2.21 USD (2 210 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (61.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.31 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.88
Attività di trading:
52.99%
Massimo carico di deposito:
162.15%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
37.19
Long Trade:
23 (53.49%)
Short Trade:
20 (46.51%)
Fattore di profitto:
38.19
Profitto previsto:
1.91 USD
Profitto medio:
2.01 USD
Perdita media:
-2.21 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.21 USD (1)
Crescita mensile:
41.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.21 USD (0.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.99% (2.21 USD)
Per equità:
50.48% (129.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 41
BTCUSD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 80
BTCUSD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 59K
BTCUSD 22K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.91 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +61.31 USD
Massima perdita consecutiva: -2.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
5.76 × 17
Non ci sono recensioni
2025.09.25 01:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 01:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 00:17
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.21 23:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 02:55
Share of trading days is too low
2025.09.21 02:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.21 00:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.21 00:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.20 23:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.20 23:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.20 23:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
