- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
78
Profit Trade:
52 (66.66%)
Loss Trade:
26 (33.33%)
Best Trade:
38.64 USD
Worst Trade:
-154.38 USD
Profitto lordo:
592.93 USD (112 596 pips)
Perdita lorda:
-909.70 USD (10 818 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (101.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
101.54 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
21.56%
Massimo carico di deposito:
95.32%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
66
Tempo di attesa medio:
59 minuti
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
49 (62.82%)
Short Trade:
29 (37.18%)
Fattore di profitto:
0.65
Profitto previsto:
-4.06 USD
Profitto medio:
11.40 USD
Perdita media:
-34.99 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-233.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-233.26 USD (6)
Crescita mensile:
-6.34%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
320.46 USD
Massimale:
507.25 USD (9.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.78% (507.37 USD)
Per equità:
2.94% (145.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|EURUSDc
|13
|DJ30.c
|8
|AUDUSDc
|2
|USDCNHc
|2
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|44
|EURUSDc
|-472
|DJ30.c
|71
|AUDUSDc
|11
|USDCNHc
|-3
|BTCUSD
|33
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.3K
|EURUSDc
|-633
|DJ30.c
|20K
|AUDUSDc
|137
|USDCNHc
|-51
|BTCUSD
|81K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +38.64 USD
Worst Trade: -154 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +101.54 USD
Massima perdita consecutiva: -233.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WSFunded-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
-
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-6%
0
0
USD
USD
4.7K
USD
USD
1
0%
78
66%
22%
0.65
-4.06
USD
USD
10%
1:50