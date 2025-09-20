SegnaliSezioni
Emilio Cloquell Rocher

WSF phase1

Emilio Cloquell Rocher
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -6%
WSFunded-Server
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
78
Profit Trade:
52 (66.66%)
Loss Trade:
26 (33.33%)
Best Trade:
38.64 USD
Worst Trade:
-154.38 USD
Profitto lordo:
592.93 USD (112 596 pips)
Perdita lorda:
-909.70 USD (10 818 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (101.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
101.54 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
21.56%
Massimo carico di deposito:
95.32%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
66
Tempo di attesa medio:
59 minuti
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
49 (62.82%)
Short Trade:
29 (37.18%)
Fattore di profitto:
0.65
Profitto previsto:
-4.06 USD
Profitto medio:
11.40 USD
Perdita media:
-34.99 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-233.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-233.26 USD (6)
Crescita mensile:
-6.34%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
320.46 USD
Massimale:
507.25 USD (9.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.78% (507.37 USD)
Per equità:
2.94% (145.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 52
EURUSDc 13
DJ30.c 8
AUDUSDc 2
USDCNHc 2
BTCUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 44
EURUSDc -472
DJ30.c 71
AUDUSDc 11
USDCNHc -3
BTCUSD 33
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.3K
EURUSDc -633
DJ30.c 20K
AUDUSDc 137
USDCNHc -51
BTCUSD 81K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38.64 USD
Worst Trade: -154 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +101.54 USD
Massima perdita consecutiva: -233.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WSFunded-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

-
Non ci sono recensioni
2025.09.22 13:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.20 19:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.20 19:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.