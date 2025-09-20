SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / RangeTimer PRO Risk 5
Bakytzhan Aigelov

RangeTimer PRO Risk 5

Bakytzhan Aigelov
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 199 USD al mese
crescita dal 2025 -25%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
10 (37.03%)
Loss Trade:
17 (62.96%)
Best Trade:
314.20 USD
Worst Trade:
-55.69 USD
Profitto lordo:
508.82 USD (5 181 pips)
Perdita lorda:
-247.49 USD (4 007 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (24.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
442.93 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.22
Attività di trading:
33.79%
Massimo carico di deposito:
15.79%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
2.32
Long Trade:
12 (44.44%)
Short Trade:
15 (55.56%)
Fattore di profitto:
2.06
Profitto previsto:
9.68 USD
Profitto medio:
50.88 USD
Perdita media:
-14.56 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-28.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-111.09 USD (2)
Crescita mensile:
33.75%
Algo trading:
66%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
68.20 USD
Massimale:
112.65 USD (26.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.70% (31.14 USD)
Per equità:
3.75% (36.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY+ 23
XAUUSD+ 3
EURUSD+ 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY+ 283
XAUUSD+ -21
EURUSD+ -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY+ 2.4K
XAUUSD+ -1.2K
EURUSD+ -22
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +314.20 USD
Worst Trade: -56 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +24.38 USD
Massima perdita consecutiva: -28.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

RangeTimer Pro – Risk 5 (Aggressive Mode)

This signal is powered by RangeTimer Pro running on Risk Level 5 – aggressive configuration. https://www.mql5.com/en/market/product/147907
Expectations: High potential returns, but also significantly larger drawdowns.
⚖️ Risk Disclaimer: This setup is designed for traders who can tolerate strong volatility and capital swings.

The strategy exploits market range dynamics with boosted lot progression. While it can achieve impressive gains, it is not suited for conservative investors.

👉 If you follow this signal, please use only the capital you are fully prepared to risk.

Non ci sono recensioni
2025.09.20 18:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.20 18:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
RangeTimer PRO Risk 5
199USD al mese
-25%
0
0
USD
1.3K
USD
7
66%
27
37%
34%
2.05
9.68
USD
50%
1:500
Copia

