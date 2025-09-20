- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
638
Profit Trade:
518 (81.19%)
Loss Trade:
120 (18.81%)
Best Trade:
86.52 USD
Worst Trade:
-32.74 USD
Profitto lordo:
1 132.19 USD (96 793 pips)
Perdita lorda:
-398.42 USD (30 376 pips)
Vincite massime consecutive:
70 (86.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
105.08 USD (47)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
12.60%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
61
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.18
Long Trade:
262 (41.07%)
Short Trade:
376 (58.93%)
Fattore di profitto:
2.84
Profitto previsto:
1.15 USD
Profitto medio:
2.19 USD
Perdita media:
-3.32 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-6.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-73.10 USD (3)
Crescita mensile:
22.92%
Previsione annuale:
278.06%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.65 USD
Massimale:
89.73 USD (15.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.86% (89.73 USD)
Per equità:
40.35% (240.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|559
|GBPUSD
|11
|EURGBP
|7
|EURJPY
|7
|GBPAUD
|7
|CHFJPY
|7
|GBPNZD
|6
|EURUSD
|5
|EURAUD
|4
|NZDCAD
|4
|NZDCHF
|4
|AUDCHF
|3
|USDCHF
|3
|USDJPY
|3
|AUDNZD
|3
|AUDJPY
|2
|EURCHF
|1
|GBPJPY
|1
|XAUUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|673
|GBPUSD
|22
|EURGBP
|8
|EURJPY
|9
|GBPAUD
|5
|CHFJPY
|6
|GBPNZD
|4
|EURUSD
|3
|EURAUD
|2
|NZDCAD
|0
|NZDCHF
|2
|AUDCHF
|2
|USDCHF
|4
|USDJPY
|2
|AUDNZD
|-2
|AUDJPY
|1
|EURCHF
|1
|GBPJPY
|1
|XAUUSD
|-8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|67K
|GBPUSD
|-2.7K
|EURGBP
|399
|EURJPY
|-547
|GBPAUD
|500
|CHFJPY
|531
|GBPNZD
|580
|EURUSD
|332
|EURAUD
|330
|NZDCAD
|263
|NZDCHF
|135
|AUDCHF
|152
|USDCHF
|291
|USDJPY
|292
|AUDNZD
|-281
|AUDJPY
|187
|EURCHF
|95
|GBPJPY
|138
|XAUUSD
|-825
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +86.52 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 47
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +86.02 USD
Massima perdita consecutiva: -6.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live19
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|3.58 × 19
|
DooFintech-Live 5
|8.28 × 336
|
ICMarketsSC-Live18
|11.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|11.88 × 8
|
FusionMarkets-Live 2
|12.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|12.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|12.00 × 1
|
TitanFX-06
|18.14 × 7
|
PlexyTrade-Live
|19.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|27.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
284%
0
0
USD
USD
606
USD
USD
20
96%
638
81%
100%
2.84
1.15
USD
USD
40%
1:500