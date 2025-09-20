SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Sinal Certo Fx
Juliano Gattis

Sinal Certo Fx

Juliano Gattis
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 284%
MonetaMarkets-Live01
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
638
Profit Trade:
518 (81.19%)
Loss Trade:
120 (18.81%)
Best Trade:
86.52 USD
Worst Trade:
-32.74 USD
Profitto lordo:
1 132.19 USD (96 793 pips)
Perdita lorda:
-398.42 USD (30 376 pips)
Vincite massime consecutive:
70 (86.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
105.08 USD (47)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
12.60%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
61
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.18
Long Trade:
262 (41.07%)
Short Trade:
376 (58.93%)
Fattore di profitto:
2.84
Profitto previsto:
1.15 USD
Profitto medio:
2.19 USD
Perdita media:
-3.32 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-6.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-73.10 USD (3)
Crescita mensile:
22.92%
Previsione annuale:
278.06%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.65 USD
Massimale:
89.73 USD (15.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.86% (89.73 USD)
Per equità:
40.35% (240.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 559
GBPUSD 11
EURGBP 7
EURJPY 7
GBPAUD 7
CHFJPY 7
GBPNZD 6
EURUSD 5
EURAUD 4
NZDCAD 4
NZDCHF 4
AUDCHF 3
USDCHF 3
USDJPY 3
AUDNZD 3
AUDJPY 2
EURCHF 1
GBPJPY 1
XAUUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 673
GBPUSD 22
EURGBP 8
EURJPY 9
GBPAUD 5
CHFJPY 6
GBPNZD 4
EURUSD 3
EURAUD 2
NZDCAD 0
NZDCHF 2
AUDCHF 2
USDCHF 4
USDJPY 2
AUDNZD -2
AUDJPY 1
EURCHF 1
GBPJPY 1
XAUUSD -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 67K
GBPUSD -2.7K
EURGBP 399
EURJPY -547
GBPAUD 500
CHFJPY 531
GBPNZD 580
EURUSD 332
EURAUD 330
NZDCAD 263
NZDCHF 135
AUDCHF 152
USDCHF 291
USDJPY 292
AUDNZD -281
AUDJPY 187
EURCHF 95
GBPJPY 138
XAUUSD -825
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +86.52 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 47
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +86.02 USD
Massima perdita consecutiva: -6.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live19
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
3.58 × 19
DooFintech-Live 5
8.28 × 336
ICMarketsSC-Live18
11.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
11.88 × 8
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
12.00 × 1
TitanFX-06
18.14 × 7
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 01:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 21:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 14:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 01:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 03:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.20 17:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Sinal Certo Fx
30USD al mese
284%
0
0
USD
606
USD
20
96%
638
81%
100%
2.84
1.15
USD
40%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.