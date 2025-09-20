- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
14 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
5.10 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
37.26 USD (3 718 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
14 (37.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.26 USD (14)
Indice di Sharpe:
3.06
Attività di trading:
0.46%
Massimo carico di deposito:
3.20%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
9 (64.29%)
Short Trade:
5 (35.71%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.66 USD
Profitto medio:
2.66 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
18.32%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.79% (1.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD#
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD#
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD#
|3.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.10 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +37.26 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Thailand Gold AI. uses a following trend trading strategy based to detect the main trend of the larger time frame and then opens trades on smaller time frames. It also incorporates a trailing stop to secure profits.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
18%
0
0
USD
USD
239
USD
USD
3
100%
14
100%
0%
n/a
2.66
USD
USD
1%
1:500