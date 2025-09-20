SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Thailand Gold AI
Thannawut Khankhat

Thailand Gold AI

Thannawut Khankhat
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 18%
XMGlobal-Real 8
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
14 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
5.10 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
37.26 USD (3 718 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
14 (37.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.26 USD (14)
Indice di Sharpe:
3.06
Attività di trading:
0.46%
Massimo carico di deposito:
3.20%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
9 (64.29%)
Short Trade:
5 (35.71%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.66 USD
Profitto medio:
2.66 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
18.32%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.79% (1.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 3.7K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.10 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +37.26 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Thailand Gold AI. uses a following trend trading strategy based to detect the main trend of the larger time frame and then opens trades on smaller time frames. It also incorporates a trailing stop to secure profits.
Non ci sono recensioni
2025.09.20 17:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.20 17:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Thailand Gold AI
30USD al mese
18%
0
0
USD
239
USD
3
100%
14
100%
0%
n/a
2.66
USD
1%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.