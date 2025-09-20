- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
96
Profit Trade:
79 (82.29%)
Loss Trade:
17 (17.71%)
Best Trade:
9.44 USD
Worst Trade:
-1.73 USD
Profitto lordo:
131.63 USD (5 957 pips)
Perdita lorda:
-8.50 USD (378 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (48.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.87 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.74
Attività di trading:
6.50%
Massimo carico di deposito:
11.01%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
41.46
Long Trade:
61 (63.54%)
Short Trade:
35 (36.46%)
Fattore di profitto:
15.49
Profitto previsto:
1.28 USD
Profitto medio:
1.67 USD
Perdita media:
-0.50 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.97 USD (4)
Crescita mensile:
34.19%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.97 USD (1.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.10% (2.97 USD)
Per equità:
8.81% (30.42 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|32
|XAUUSD
|27
|USDCHF
|11
|USDCAD
|10
|EURAUD
|8
|EURCHF
|6
|EURUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|59
|XAUUSD
|42
|USDCHF
|8
|USDCAD
|6
|EURAUD
|4
|EURCHF
|3
|EURUSD
|0
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|1.2K
|XAUUSD
|3.9K
|USDCHF
|213
|USDCAD
|325
|EURAUD
|259
|EURCHF
|74
|EURUSD
|22
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.44 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +48.87 USD
Massima perdita consecutiva: -2.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.44 × 331
|
ICMarkets-Live07
|0.60 × 1058
|
ICMarkets-Live04
|0.63 × 19
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.75 × 4
|
Tickmill-Live
|0.81 × 2273
|
ICMarkets-Live18
|0.85 × 155
|
Tickmill-Live02
|0.87 × 3470
|
ICMarkets-Live14
|1.05 × 64
|
ICMarkets-Live12
|1.06 × 1201
|
ICMarketsSC-Live23
|1.11 × 61
|
Exness-Real3
|1.12 × 85
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1179
|
Pepperstone-Demo01
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.26 × 23
|
ICMarkets-Live03
|1.29 × 24
BlackBox 3X is a multi-strategy trading system combining three distinct and adaptive algorithms. Each strategy operates under a black-box framework, optimized for different market conditions — trend-following, mean-reversion, and volatility-based setups.
The goal: Consistent performance with low correlation between strategies, aiming for long-term growth with risk control.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
52%
0
0
USD
USD
349
USD
USD
8
94%
96
82%
6%
15.48
1.28
USD
USD
9%
1:500