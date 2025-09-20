SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / BlackBox 3X
Thannawut Khankhat

BlackBox 3X

Thannawut Khankhat
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 52%
Tickmill-Live04
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
96
Profit Trade:
79 (82.29%)
Loss Trade:
17 (17.71%)
Best Trade:
9.44 USD
Worst Trade:
-1.73 USD
Profitto lordo:
131.63 USD (5 957 pips)
Perdita lorda:
-8.50 USD (378 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (48.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.87 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.74
Attività di trading:
6.50%
Massimo carico di deposito:
11.01%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
41.46
Long Trade:
61 (63.54%)
Short Trade:
35 (36.46%)
Fattore di profitto:
15.49
Profitto previsto:
1.28 USD
Profitto medio:
1.67 USD
Perdita media:
-0.50 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.97 USD (4)
Crescita mensile:
34.19%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.97 USD (1.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.10% (2.97 USD)
Per equità:
8.81% (30.42 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 32
XAUUSD 27
USDCHF 11
USDCAD 10
EURAUD 8
EURCHF 6
EURUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 59
XAUUSD 42
USDCHF 8
USDCAD 6
EURAUD 4
EURCHF 3
EURUSD 0
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 1.2K
XAUUSD 3.9K
USDCHF 213
USDCAD 325
EURAUD 259
EURCHF 74
EURUSD 22
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.44 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +48.87 USD
Massima perdita consecutiva: -2.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tradeview-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
Tickmill-Live09
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.44 × 331
ICMarkets-Live07
0.60 × 1058
ICMarkets-Live04
0.63 × 19
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
Tickmill-Live
0.81 × 2273
ICMarkets-Live18
0.85 × 155
Tickmill-Live02
0.87 × 3470
ICMarkets-Live14
1.05 × 64
ICMarkets-Live12
1.06 × 1201
ICMarketsSC-Live23
1.11 × 61
Exness-Real3
1.12 × 85
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1179
Pepperstone-Demo01
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.26 × 23
ICMarkets-Live03
1.29 × 24
83 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
BlackBox 3X is a multi-strategy trading system combining three distinct and adaptive algorithms. Each strategy operates under a black-box framework, optimized for different market conditions — trend-following, mean-reversion, and volatility-based setups. 
The goal: Consistent performance with low correlation between strategies, aiming for long-term growth with risk control.


Non ci sono recensioni
2025.09.20 16:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BlackBox 3X
30USD al mese
52%
0
0
USD
349
USD
8
94%
96
82%
6%
15.48
1.28
USD
9%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.