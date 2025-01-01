SegnaliSezioni
Segnali
404

Purtroppo, il segnale non si trova sul nostro database

Il segnale richiesto è stato probabilmente eliminato. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.

Seleziona un nuovo segnale

Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:

MagicGW audcad L
Crescita
1 229%
Abbonati
67
Settimane
43
Trade
1462
Vincita
79%
Fattore di profitto
6.18
DD massimo
28%
JS SmartGrid Signal MG01
Crescita
1 538%
Abbonati
121
Settimane
86
Trade
1269
Vincita
80%
Fattore di profitto
3.29
DD massimo
32%
Deux ex machina
Crescita
5 013%
Abbonati
3
Settimane
230
Trade
1381
Vincita
74%
Fattore di profitto
1.85
DD massimo
26%
MSC Gold Invest Pro
Crescita
384%
Abbonati
24
Settimane
121
Trade
1025
Vincita
78%
Fattore di profitto
1.57
DD massimo
26%
USDJPY Stability Pro Growth
Crescita
142%
Abbonati
25
Settimane
50
Trade
171
Vincita
84%
Fattore di profitto
1.48
DD massimo
22%
NoPain MT5
Crescita
1 548%
Abbonati
68
Settimane
206
Trade
5460
Vincita
63%
Fattore di profitto
1.67
DD massimo
21%
TTM Stable Run 655
Crescita
5 793%
Abbonati
13
Settimane
225
Trade
14369
Vincita
71%
Fattore di profitto
1.59
DD massimo
54%
Gold Reaper New V2 2
Crescita
120%
Abbonati
13
Settimane
49
Trade
495
Vincita
71%
Fattore di profitto
2.36
DD massimo
17%
MSC Gold Stable Pro
Crescita
386%
Abbonati
7
Settimane
77
Trade
489
Vincita
79%
Fattore di profitto
2.20
DD massimo
34%
Daily Gold Sniper
Crescita
343%
Abbonati
11
Settimane
37
Trade
123
Vincita
95%
Fattore di profitto
1.67
DD massimo
34%

Non trovi segnali che fanno per te?
Seleziona e abbonati
a uno dei 2208 segnali disponibili
per MetaTrader 5

L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.