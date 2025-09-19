- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
48
Profit Trade:
42 (87.50%)
Loss Trade:
6 (12.50%)
Best Trade:
36.37 USD
Worst Trade:
-13.57 USD
Profitto lordo:
439.83 USD (43 970 pips)
Perdita lorda:
-37.75 USD (3 431 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (107.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
136.96 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.81
Attività di trading:
79.63%
Massimo carico di deposito:
2.68%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
23.71
Long Trade:
47 (97.92%)
Short Trade:
1 (2.08%)
Fattore di profitto:
11.65
Profitto previsto:
8.38 USD
Profitto medio:
10.47 USD
Perdita media:
-6.29 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-16.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.38 USD (2)
Crescita mensile:
15.55%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
16.96 USD (0.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.59% (16.96 USD)
Per equità:
6.39% (182.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|402
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|41K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +36.37 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +107.11 USD
Massima perdita consecutiva: -16.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|16.63 × 8
|
Charterprime-Live
|17.00 × 2
Hello, let me introduce myself, my name is Jeni, I am a beginner trader.. we will see how my account develops next.
