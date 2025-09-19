SegnaliSezioni
Mateus Radiman

MR SUPERBOT VALETAX

Mateus Radiman
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
ValetaxIntl-Live1
1:300
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 149
Profit Trade:
897 (78.06%)
Loss Trade:
252 (21.93%)
Best Trade:
32.58 USD
Worst Trade:
-109.02 USD
Profitto lordo:
2 183.29 USD (188 236 pips)
Perdita lorda:
-1 309.56 USD (106 592 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (154.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
154.80 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
49.75%
Massimo carico di deposito:
39.48%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
276
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
4.46
Long Trade:
728 (63.36%)
Short Trade:
421 (36.64%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
0.76 USD
Profitto medio:
2.43 USD
Perdita media:
-5.20 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-127.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-178.92 USD (2)
Crescita mensile:
121.25%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
195.90 USD (38.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.21% (195.90 USD)
Per equità:
49.98% (442.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.vx 1143
DOGEUSD.vx 2
BTCUSD.vx 2
BCHUSD.vx 1
LTCUSD.vx 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.vx 887
DOGEUSD.vx -13
BTCUSD.vx 0
BCHUSD.vx 0
LTCUSD.vx -1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.vx 80K
DOGEUSD.vx -101
BTCUSD.vx 1.6K
BCHUSD.vx 39
LTCUSD.vx -114
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +32.58 USD
Worst Trade: -109 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +154.80 USD
Massima perdita consecutiva: -127.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValetaxIntl-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.05 14:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.05 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.05 03:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.04 13:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.04 12:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 00:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 07:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.27 17:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.27 16:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 16:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 09:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 01:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 01:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 22:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.19 22:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MR SUPERBOT VALETAX
30USD al mese
7%
0
0
USD
1.1K
USD
5
99%
1 149
78%
50%
1.66
0.76
USD
50%
1:300
Copia

