SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / TrustFX
Huseyin Citil

TrustFX

Huseyin Citil
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
FxPro-MT5 Live02
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
9 (90.00%)
Loss Trade:
1 (10.00%)
Best Trade:
4.84 USD
Worst Trade:
-0.26 USD
Profitto lordo:
11.81 USD (503 pips)
Perdita lorda:
-1.10 USD (21 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (6.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.27 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.66
Attività di trading:
20.08%
Massimo carico di deposito:
2.05%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
28.95
Long Trade:
7 (70.00%)
Short Trade:
3 (30.00%)
Fattore di profitto:
10.74
Profitto previsto:
1.07 USD
Profitto medio:
1.31 USD
Perdita media:
-1.10 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.26 USD (1)
Crescita mensile:
0.52%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.15 USD
Massimale:
0.37 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.01% (0.15 USD)
Per equità:
0.37% (7.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 3
AUDSGD 3
EURCAD 2
NZDUSD 1
EURSGD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 9
AUDSGD 0
EURCAD 0
NZDUSD 0
EURSGD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 286
AUDSGD 99
EURCAD 39
NZDUSD 14
EURSGD 44
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.84 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.27 USD
Massima perdita consecutiva: -0.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5 Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro
5.00 × 1
FxPro-MT5
6.08 × 3452
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
✨ TRUSTFX – Signal Copy System ✨

📊 Strategy

Major and cross currency pairs (EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, etc.).

Trend direction confirmed on H4/H1, entries triggered on M15–M30.

Indicators: EMA200, Supertrend, ADX, RSI for confirmation.


🔐 Risk Management

Every trade with a mandatory Stop Loss.

Risk per trade: around 1%.

TP1 → lock profit, TP2 → move to break-even, TP3+ → partial close / trailing.

No Martingale / No Grid.


📆 Trade Characteristics

Average: 0–3 trades per day.

Positions can be short-term intraday or held for 1–2 days.

Trading hours: 01:15 – 23:45 (broker time).


👥 For Subscribers

Make sure the same symbol is visible (EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, etc.).

Use Copy trades proportionally to balance → recommended start at 50–70%.

Minimum recommended balance: $1,000+.

For best stability use an MQL5 VPS.


🎯 Objective

Generate consistent and sustainable returns.

Aim to increase account balance by a steady monthly percentage.

Build a disciplined and safe growth model.


⚠️ Risk Disclaimer
CFDs & Forex trading involve high risk.
Past performance does not guarantee future results.

Trade only with capital you can afford to lose.


🔗 Additional Information October

📘 How to Follow a Signal

👉 https://www.mql5.com/en/articles/523

❓ FAQ about the Signals Service

👉 https://www.mql5.com/en/forum/10773



Non ci sono recensioni
2025.09.26 14:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.09.23 13:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 12:14 2025.09.23 12:14:36  

📊 PMI Data & Powell’s Remarks: Markets Eye a Critical Threshold 📈 September Manufacturing and Services PMI figures will be released today, offering clearer signals on overall economic activity. 🎤 Comments from Fed Chair Powell and FOMC member Bostic could provide valuable insights into the future path of interest rates. 📍 Heightened volatility expected:

2025.09.22 13:25
Share of trading days is too low
2025.09.22 13:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 12:13
Share of trading days is too low
2025.09.22 12:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 11:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 11:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 11:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.22 11:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 11:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TrustFX
30USD al mese
1%
0
0
USD
2.1K
USD
1
80%
10
90%
20%
10.73
1.07
USD
0%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.