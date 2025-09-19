- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3
|AUDSGD
|3
|EURCAD
|2
|NZDUSD
|1
|EURSGD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|9
|AUDSGD
|0
|EURCAD
|0
|NZDUSD
|0
|EURSGD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|286
|AUDSGD
|99
|EURCAD
|39
|NZDUSD
|14
|EURSGD
|44
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5 Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro
|5.00 × 1
|
FxPro-MT5
|6.08 × 3452
📊 PMI Data & Powell’s Remarks: Markets Eye a Critical Threshold 📈 September Manufacturing and Services PMI figures will be released today, offering clearer signals on overall economic activity. 🎤 Comments from Fed Chair Powell and FOMC member Bostic could provide valuable insights into the future path of interest rates. 📍 Heightened volatility expected:
