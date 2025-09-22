SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Emmanuel7871
Tonny Saputro

Emmanuel7871

Tonny Saputro
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -9%
OrbiTradeSC-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
9 (40.90%)
Loss Trade:
13 (59.09%)
Best Trade:
37.32 USD
Worst Trade:
-10.38 USD
Profitto lordo:
47.57 USD (474 786 pips)
Perdita lorda:
-75.10 USD (348 016 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (39.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.98 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
74.80%
Massimo carico di deposito:
34.60%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
14 (63.64%)
Short Trade:
8 (36.36%)
Fattore di profitto:
0.63
Profitto previsto:
-1.25 USD
Profitto medio:
5.29 USD
Perdita media:
-5.78 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-12.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.65 USD (3)
Crescita mensile:
-9.06%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.53 USD
Massimale:
45.44 USD (14.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.18% (45.66 USD)
Per equità:
2.70% (8.42 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD.ORB 12
NZDUSD.ORB 5
AUDUSD.ORB 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD.ORB -3
NZDUSD.ORB -8
AUDUSD.ORB -17
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD.ORB 127K
NZDUSD.ORB -217
AUDUSD.ORB -502
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +37.32 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +39.98 USD
Massima perdita consecutiva: -12.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OrbiTradeSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.22 20:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 20:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.19 20:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.19 20:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Emmanuel7871
30USD al mese
-9%
0
0
USD
276
USD
2
0%
22
40%
75%
0.63
-1.25
USD
14%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.