Trade:
44
Profit Trade:
44 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
26.37 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
327.14 USD (2 030 489 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
44 (327.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
327.14 USD (44)
Indice di Sharpe:
1.24
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.31%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
44 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
7.44 USD
Profitto medio:
7.44 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
21.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
34.14% (629.07 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|28
|XAUUSD
|9
|US500
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|189
|XAUUSD
|129
|US500
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|1.9M
|XAUUSD
|129K
|US500
|15K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Best Trade: +26.37 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 44
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +327.14 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|12.71 × 86
