- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
22 (61.11%)
Loss Trade:
14 (38.89%)
Best Trade:
52.56 USD
Worst Trade:
-38.20 USD
Profitto lordo:
250.05 USD (5 408 pips)
Perdita lorda:
-159.42 USD (2 918 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (82.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
82.84 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
60.20%
Massimo carico di deposito:
2.53%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
1.86
Long Trade:
16 (44.44%)
Short Trade:
20 (55.56%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
2.52 USD
Profitto medio:
11.37 USD
Perdita media:
-11.39 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-41.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-47.23 USD (2)
Crescita mensile:
17.39%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48.85 USD
Massimale:
48.85 USD (9.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.30% (48.55 USD)
Per equità:
4.40% (24.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|22
|EURUSD
|14
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|71
|EURUSD
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|701
|EURUSD
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +52.56 USD
Worst Trade: -38 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +82.84 USD
Massima perdita consecutiva: -41.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 12
|
RannForex-Server
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 8
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 8
|
Coinexx-Live
|0.09 × 11
|
Exness-MT5Real3
|0.12 × 94
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.17 × 157
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real7
|0.29 × 14
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.38 × 24
|
TitanFX-MT5-01
|0.38 × 95
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.41 × 58
|
GoMarkets-Live
|0.42 × 19
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 40
|
QTrade-Server
|0.50 × 2
|
ActivTrades-Server
|0.61 × 228
|
Alpari-MT5
|0.78 × 8963
|
ICMarkets-MT5
|0.80 × 708
|
AdmiralMarkets-Live
|0.89 × 101
|
FusionMarkets-Live
|0.93 × 41
|
Exness-MT5Real
|1.13 × 8
Martingale based strategy
