Huu Duc Nguyen

Safety and No Pain MT4

Huu Duc Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 5%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
7.32 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
25.65 USD (893 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
8 (25.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.65 USD (8)
Indice di Sharpe:
1.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.35%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (25.00%)
Short Trade:
6 (75.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
3.21 USD
Profitto medio:
3.21 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
5.20%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
36.47% (77.13 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 893
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.32 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +25.65 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
ICMarketsSC-Live26
0.88 × 180
ICMarketsSC-Live25
0.94 × 239
ICMarketsSC-Live24
1.06 × 289
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 48
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 38
ICMarketsSC-Live14
1.79 × 33
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
2.50 × 4
TradersGlobalGroup-Live
2.50 × 4
TradersWay-Live 2
2.50 × 127
RoboForex-ECN-2
2.78 × 103
ICMarketsSC-Live20
2.91 × 46
Exness-Real20
3.01 × 92
123
Non ci sono recensioni
2025.10.31 01:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 00:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 10:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 07:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.19 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 21:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 18:27
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.19 17:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.19 17:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.19 17:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Safety and No Pain MT4
35USD al mese
5%
0
0
USD
226
USD
3
0%
8
100%
100%
n/a
3.21
USD
36%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.