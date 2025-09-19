- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
33 (66.00%)
Loss Trade:
17 (34.00%)
Best Trade:
160.44 USD
Worst Trade:
-162.36 USD
Profitto lordo:
714.78 USD (100 175 pips)
Perdita lorda:
-541.79 USD (116 777 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (40.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
196.05 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
21.09%
Massimo carico di deposito:
65.56%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
55 minuti
Fattore di recupero:
0.73
Long Trade:
20 (40.00%)
Short Trade:
30 (60.00%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
3.46 USD
Profitto medio:
21.66 USD
Perdita media:
-31.87 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-108.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-162.36 USD (1)
Crescita mensile:
30.85%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
162.73 USD
Massimale:
236.16 USD (63.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.73% (236.16 USD)
Per equità:
20.63% (143.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|49
|BTCUSDm
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|183
|BTCUSDm
|-10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|18K
|BTCUSDm
|-35K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +160.44 USD
Worst Trade: -162 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +40.51 USD
Massima perdita consecutiva: -108.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Stable income from Gold scalping, targeting %20 monthly.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
31%
0
0
USD
USD
868
USD
USD
3
0%
50
66%
21%
1.31
3.46
USD
USD
31%
1:200