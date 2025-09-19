SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / XAU Solo
Lu Wang

XAU Solo

Lu Wang
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 47%
TradeMaxGlobal-Live6
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
85
Profit Trade:
46 (54.11%)
Loss Trade:
39 (45.88%)
Best Trade:
29.30 USD
Worst Trade:
-11.96 USD
Profitto lordo:
399.06 USD (27 882 pips)
Perdita lorda:
-190.81 USD (15 395 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (73.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
75.70 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
3.67%
Massimo carico di deposito:
4.57%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.58
Long Trade:
43 (50.59%)
Short Trade:
42 (49.41%)
Fattore di profitto:
2.09
Profitto previsto:
2.45 USD
Profitto medio:
8.68 USD
Perdita media:
-4.89 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-43.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.79 USD (8)
Crescita mensile:
30.98%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
58.12 USD (9.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.35% (58.12 USD)
Per equità:
2.20% (11.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 82
GBPJPY 2
GBPUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 210
GBPJPY -4
GBPUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 13K
GBPJPY -530
GBPUSD 167
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.30 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +73.25 USD
Massima perdita consecutiva: -43.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 76
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.19 16:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
XAU Solo
30USD al mese
47%
0
0
USD
494
USD
6
0%
85
54%
4%
2.09
2.45
USD
10%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.