- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
85
Profit Trade:
46 (54.11%)
Loss Trade:
39 (45.88%)
Best Trade:
29.30 USD
Worst Trade:
-11.96 USD
Profitto lordo:
399.06 USD (27 882 pips)
Perdita lorda:
-190.81 USD (15 395 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (73.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
75.70 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
3.67%
Massimo carico di deposito:
4.57%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.58
Long Trade:
43 (50.59%)
Short Trade:
42 (49.41%)
Fattore di profitto:
2.09
Profitto previsto:
2.45 USD
Profitto medio:
8.68 USD
Perdita media:
-4.89 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-43.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.79 USD (8)
Crescita mensile:
30.98%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
58.12 USD (9.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.35% (58.12 USD)
Per equità:
2.20% (11.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|GBPJPY
|2
|GBPUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|210
|GBPJPY
|-4
|GBPUSD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|13K
|GBPJPY
|-530
|GBPUSD
|167
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.30 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +73.25 USD
Massima perdita consecutiva: -43.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 76
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
47%
0
0
USD
USD
494
USD
USD
6
0%
85
54%
4%
2.09
2.45
USD
USD
10%
1:500