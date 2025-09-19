- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
20 (57.14%)
Loss Trade:
15 (42.86%)
Best Trade:
233.50 USD
Worst Trade:
-189.42 USD
Profitto lordo:
1 293.83 USD (93 683 pips)
Perdita lorda:
-798.54 USD (5 098 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (270.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
435.80 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
22.09%
Massimo carico di deposito:
90.96%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.58
Long Trade:
17 (48.57%)
Short Trade:
18 (51.43%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
14.15 USD
Profitto medio:
64.69 USD
Perdita media:
-53.24 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-306.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-306.04 USD (6)
Crescita mensile:
9.84%
Algo trading:
8%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
252.80 USD
Massimale:
312.73 USD (5.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.80% (313.32 USD)
Per equità:
2.80% (149.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|EURUSD
|7
|USDJPY
|4
|BTCUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|390
|EURUSD
|102
|USDJPY
|-64
|BTCUSD
|67
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.4K
|EURUSD
|250
|USDJPY
|-117
|BTCUSD
|84K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +233.50 USD
Worst Trade: -189 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +270.70 USD
Massima perdita consecutiva: -306.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FivePercentOnline-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.25 × 4
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
10%
0
0
USD
USD
5.5K
USD
USD
1
8%
35
57%
22%
1.62
14.15
USD
USD
6%
1:100