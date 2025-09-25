- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|UK100.r
|31
|DJ30.r
|16
|NAS100.r
|15
|SP500.r
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|UK100.r
|720
|DJ30.r
|150
|NAS100.r
|1.3K
|SP500.r
|512
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|UK100.r
|13K
|DJ30.r
|1.6K
|NAS100.r
|13K
|SP500.r
|510
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Apex Signal applies multiple proven strategies across the world’s leading indices: Dow Jones, Nasdaq, S&P500 and UK100.
It combines trend-following setups, breakout approaches and strict risk management into one unified signal.
✅ Multi-strategy approach → diversification and greater stability
✅ Focus on top indices → high liquidity and tight spreads
✅ Strict risk control → limited drawdown, consistent growth
✅ Balanced between short- and medium-term trading
With Apex Signal, the goal is clear: reaching the highest point of performance, reliable, transparant and scalable.
