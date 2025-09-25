SegnaliSezioni
Nils R M Peleman

Apex Signal

Nils R M Peleman
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 12%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
67
Profit Trade:
57 (85.07%)
Loss Trade:
10 (14.93%)
Best Trade:
203.58 USD
Worst Trade:
-147.29 USD
Profitto lordo:
3 835.87 USD (61 340 pips)
Perdita lorda:
-1 171.28 USD (32 791 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (1 164.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 164.98 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
2.75%
Massimo carico di deposito:
11.24%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
5.21
Long Trade:
20 (29.85%)
Short Trade:
47 (70.15%)
Fattore di profitto:
3.27
Profitto previsto:
39.77 USD
Profitto medio:
67.30 USD
Perdita media:
-117.13 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-441.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-441.87 USD (3)
Crescita mensile:
11.62%
Algo trading:
62%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
511.10 USD (2.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.04% (511.10 USD)
Per equità:
1.96% (496.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
UK100.r 31
DJ30.r 16
NAS100.r 15
SP500.r 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
UK100.r 720
DJ30.r 150
NAS100.r 1.3K
SP500.r 512
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
UK100.r 13K
DJ30.r 1.6K
NAS100.r 13K
SP500.r 510
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +203.58 USD
Worst Trade: -147 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 164.98 USD
Massima perdita consecutiva: -441.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Apex Signal applies multiple proven strategies across the world’s leading indices: Dow Jones, Nasdaq, S&P500 and UK100.

It combines trend-following setups, breakout approaches and strict risk management into one unified signal.

✅ Multi-strategy approach → diversification and greater stability
✅ Focus on top indices → high liquidity and tight spreads
✅ Strict risk control → limited drawdown, consistent growth
✅ Balanced between short- and medium-term trading

With Apex Signal, the goal is clear: reaching the highest point of performance, reliable, transparant and scalable.


Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 15:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.19 15:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
