SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / RF 74168553 ECN USD
Evgen Khenkin

RF 74168553 ECN USD

Evgen Khenkin
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 22%
RoboForex-ECN-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
585
Profit Trade:
472 (80.68%)
Loss Trade:
113 (19.32%)
Best Trade:
257.48 USD
Worst Trade:
-37.31 USD
Profitto lordo:
3 842.19 USD (97 960 pips)
Perdita lorda:
-690.74 USD (30 735 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (180.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
322.54 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.04%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
213
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
21.66
Long Trade:
266 (45.47%)
Short Trade:
319 (54.53%)
Fattore di profitto:
5.56
Profitto previsto:
5.39 USD
Profitto medio:
8.14 USD
Perdita media:
-6.11 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-145.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-145.51 USD (6)
Crescita mensile:
22.43%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
145.51 USD (0.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.94% (145.51 USD)
Per equità:
42.26% (6 362.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 99
EURUSD 99
EURCAD 70
GBPUSD 68
AUDUSD 62
USDCAD 60
AUDNZD 33
NZDJPY 30
AUDCAD 27
NZDCAD 22
CADCHF 15
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 389
EURUSD 625
EURCAD 437
GBPUSD 317
AUDUSD 469
USDCAD 305
AUDNZD 99
NZDJPY 151
AUDCAD 135
NZDCAD 113
CADCHF 112
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD 8.9K
EURUSD 12K
EURCAD 6.5K
GBPUSD 10K
AUDUSD 7K
USDCAD 6.8K
AUDNZD 5.9K
NZDJPY 4.2K
AUDCAD 1.1K
NZDCAD 3K
CADCHF 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +257.48 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +180.19 USD
Massima perdita consecutiva: -145.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 4
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
ICMarketsSC-Live32
0.08 × 26
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
TradersGlobalGroup-Live 2
0.26 × 139
ICMarketsSC-Live16
0.26 × 87
XMTrading-Real 34
0.28 × 18
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 66
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
ICMarketsSC-Live15
0.34 × 122
ICMarketsSC-Live07
0.37 × 51
TMGM.TradeMax-Demo
0.40 × 15
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
ICMarketsSC-Live31
0.42 × 53
TitanFX-01
0.44 × 16
128 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.26 21:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 15:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati