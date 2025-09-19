- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
585
Profit Trade:
472 (80.68%)
Loss Trade:
113 (19.32%)
Best Trade:
257.48 USD
Worst Trade:
-37.31 USD
Profitto lordo:
3 842.19 USD (97 960 pips)
Perdita lorda:
-690.74 USD (30 735 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (180.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
322.54 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.04%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
213
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
21.66
Long Trade:
266 (45.47%)
Short Trade:
319 (54.53%)
Fattore di profitto:
5.56
Profitto previsto:
5.39 USD
Profitto medio:
8.14 USD
Perdita media:
-6.11 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-145.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-145.51 USD (6)
Crescita mensile:
22.43%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
145.51 USD (0.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.94% (145.51 USD)
Per equità:
42.26% (6 362.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|99
|EURUSD
|99
|EURCAD
|70
|GBPUSD
|68
|AUDUSD
|62
|USDCAD
|60
|AUDNZD
|33
|NZDJPY
|30
|AUDCAD
|27
|NZDCAD
|22
|CADCHF
|15
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|389
|EURUSD
|625
|EURCAD
|437
|GBPUSD
|317
|AUDUSD
|469
|USDCAD
|305
|AUDNZD
|99
|NZDJPY
|151
|AUDCAD
|135
|NZDCAD
|113
|CADCHF
|112
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|8.9K
|EURUSD
|12K
|EURCAD
|6.5K
|GBPUSD
|10K
|AUDUSD
|7K
|USDCAD
|6.8K
|AUDNZD
|5.9K
|NZDJPY
|4.2K
|AUDCAD
|1.1K
|NZDCAD
|3K
|CADCHF
|2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +257.48 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +180.19 USD
Massima perdita consecutiva: -145.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 4
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live32
|0.08 × 26
|
VTMarkets-Live 3
|0.21 × 187
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.26 × 139
|
ICMarketsSC-Live16
|0.26 × 87
|
XMTrading-Real 34
|0.28 × 18
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 66
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
ICMarketsSC-Live15
|0.34 × 122
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.40 × 15
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
ICMarketsSC-Live31
|0.42 × 53
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
128 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni