Eloizio Coelho Alves

Kamen Rider

Eloizio Coelho Alves
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 452%
PUPrime-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
721
Profit Trade:
632 (87.65%)
Loss Trade:
89 (12.34%)
Best Trade:
342.43 USD
Worst Trade:
-152.78 USD
Profitto lordo:
1 663.71 USD (9 236 476 pips)
Perdita lorda:
-471.42 USD (2 672 103 pips)
Vincite massime consecutive:
153 (202.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
360.39 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
50.98%
Massimo carico di deposito:
18.68%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
110
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.17
Long Trade:
436 (60.47%)
Short Trade:
285 (39.53%)
Fattore di profitto:
3.53
Profitto previsto:
1.65 USD
Profitto medio:
2.63 USD
Perdita media:
-5.30 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-10.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-193.27 USD (2)
Crescita mensile:
37.86%
Previsione annuale:
459.40%
Algo trading:
55%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
193.27 USD (18.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.47% (193.27 USD)
Per equità:
26.07% (333.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCJPY 327
BTCUSD 196
GBPUSD.s 62
EURUSD.s 41
AUDUSD.s 39
USDJPY.s 27
XAUUSD.s 11
USDCHF.s 10
AUDCAD.s 4
EURGBP.s 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCJPY 230
BTCUSD 222
GBPUSD.s 244
EURUSD.s 92
AUDUSD.s 63
USDJPY.s 45
XAUUSD.s 44
USDCHF.s 56
AUDCAD.s 349
EURGBP.s 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCJPY 3.9M
BTCUSD 2.4M
GBPUSD.s 20K
EURUSD.s 15K
AUDUSD.s 5.9K
USDJPY.s 6.6K
XAUUSD.s 4.3K
USDCHF.s 3.3K
AUDCAD.s 1.2K
EURGBP.s 40
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +342.43 USD
Worst Trade: -153 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +202.20 USD
Massima perdita consecutiva: -10.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Responsible and technical operations, based on support and resistance
Non ci sono recensioni
