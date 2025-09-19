SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ChoppaPro
Semiu Kilaso

ChoppaPro

Semiu Kilaso
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -17%
Xlence-Real5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
5 (16.66%)
Loss Trade:
25 (83.33%)
Best Trade:
20.12 USD
Worst Trade:
-20.10 USD
Profitto lordo:
96.76 USD (4 836 pips)
Perdita lorda:
-142.06 USD (6 583 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (96.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
96.76 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
19.78%
Massimo carico di deposito:
48.53%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
10 (33.33%)
Short Trade:
20 (66.67%)
Fattore di profitto:
0.68
Profitto previsto:
-1.51 USD
Profitto medio:
19.35 USD
Perdita media:
-5.68 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-142.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-142.06 USD (25)
Crescita mensile:
-16.75%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
142.06 USD
Massimale:
142.06 USD (52.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.52% (142.06 USD)
Per equità:
64.90% (142.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 20
XAUUSD 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -50
XAUUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -2K
XAUUSD 249
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.12 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 25
Massimo profitto consecutivo: +96.76 USD
Massima perdita consecutiva: -142.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Xlence-Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

vps25
Non ci sono recensioni
2025.09.26 13:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.19 14:14
Share of trading days is too low
2025.09.19 14:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.19 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 13:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 13:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 13:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.19 13:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.19 13:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ChoppaPro
30USD al mese
-17%
0
0
USD
225
USD
2
100%
30
16%
20%
0.68
-1.51
USD
65%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.