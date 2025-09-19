SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / XAUUSD DAY
ELITE FOREX TRADERS LLC

XAUUSD DAY

ELITE FOREX TRADERS LLC
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 48%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
64
Profit Trade:
35 (54.68%)
Loss Trade:
29 (45.31%)
Best Trade:
624.25 USD
Worst Trade:
-93.00 USD
Profitto lordo:
2 572.07 USD (9 923 pips)
Perdita lorda:
-1 615.78 USD (5 333 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (409.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
624.25 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
1.29%
Massimo carico di deposito:
7.97%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
3.11
Long Trade:
44 (68.75%)
Short Trade:
20 (31.25%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
14.94 USD
Profitto medio:
73.49 USD
Perdita media:
-55.72 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-235.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-235.80 USD (4)
Crescita mensile:
47.81%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
47.51 USD
Massimale:
307.20 USD (10.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.97% (306.30 USD)
Per equità:
1.31% (38.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 64
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 956
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 4.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +624.25 USD
Worst Trade: -93 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +409.40 USD
Massima perdita consecutiva: -235.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.24 03:57
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 03:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 19:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.23 19:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 01:04
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.23 01:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 09:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 09:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.19 18:27
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.19 13:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
