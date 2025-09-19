SegnaliSezioni
Budgerel Tsengeljargal

GobiFX

Budgerel Tsengeljargal
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 12%
XMGlobal-MT5 15
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
11 (73.33%)
Loss Trade:
4 (26.67%)
Best Trade:
23.32 USD
Worst Trade:
-5.10 USD
Profitto lordo:
93.50 USD (530 pips)
Perdita lorda:
-10.18 USD (133 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (90.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
90.01 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.69
Attività di trading:
0.57%
Massimo carico di deposito:
12.78%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
12.45
Long Trade:
7 (46.67%)
Short Trade:
8 (53.33%)
Fattore di profitto:
9.18
Profitto previsto:
5.55 USD
Profitto medio:
8.50 USD
Perdita media:
-2.55 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-5.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.10 USD (1)
Crescita mensile:
12.18%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6.69 USD (0.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.86% (6.69 USD)
Per equità:
4.88% (33.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD# 9
AUDUSD# 3
USDJPY# 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD# 43
AUDUSD# 43
USDJPY# -3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD# 210
AUDUSD# 207
USDJPY# -20
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.32 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +90.01 USD
Massima perdita consecutiva: -5.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.29 16:25
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.29 15:25
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.25 13:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 13:35
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.25 12:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 12:35
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.24 02:57
Share of trading days is too low
2025.09.24 02:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.19 11:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 11:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 11:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.19 11:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.19 11:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
