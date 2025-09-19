SegnaliSezioni
Filippo Fusto

NexusNine

Filippo Fusto
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 20%
PUPrime-Live 5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
250
Profit Trade:
187 (74.80%)
Loss Trade:
63 (25.20%)
Best Trade:
51.19 USD
Worst Trade:
-16.21 USD
Profitto lordo:
480.17 USD (24 207 pips)
Perdita lorda:
-273.94 USD (18 756 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (22.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
63.72 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
234.31%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
207
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.37
Long Trade:
67 (26.80%)
Short Trade:
183 (73.20%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
2.57 USD
Perdita media:
-4.35 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-52.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-55.33 USD (4)
Crescita mensile:
20.33%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
61.19 USD (4.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.81% (61.19 USD)
Per equità:
84.98% (1 049.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY.s 53
GBPJPY.s 41
GBPUSD.s 40
EURUSD.s 34
AUDUSD.s 20
USDCHF.s 20
NZDUSD.s 16
EURJPY.s 14
USDCAD.s 8
XAUUSD.s 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY.s 41
GBPJPY.s 30
GBPUSD.s 45
EURUSD.s 47
AUDUSD.s 14
USDCHF.s 33
NZDUSD.s -31
EURJPY.s 15
USDCAD.s 7
XAUUSD.s 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY.s 638
GBPJPY.s 2.3K
GBPUSD.s 2.9K
EURUSD.s 151
AUDUSD.s 388
USDCHF.s 701
NZDUSD.s -1.5K
EURJPY.s -1.1K
USDCAD.s 566
XAUUSD.s 419
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +51.19 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +22.45 USD
Massima perdita consecutiva: -52.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

NexusNine – 9 paires, 1 objectif : maximiser vos gains

Non ci sono recensioni
2025.09.29 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 03:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 12:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 21:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 20:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.19 12:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 11:01
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.19 11:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.19 11:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
