- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
250
Profit Trade:
187 (74.80%)
Loss Trade:
63 (25.20%)
Best Trade:
51.19 USD
Worst Trade:
-16.21 USD
Profitto lordo:
480.17 USD (24 207 pips)
Perdita lorda:
-273.94 USD (18 756 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (22.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
63.72 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
234.31%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
207
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.37
Long Trade:
67 (26.80%)
Short Trade:
183 (73.20%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
2.57 USD
Perdita media:
-4.35 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-52.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-55.33 USD (4)
Crescita mensile:
20.33%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
61.19 USD (4.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.81% (61.19 USD)
Per equità:
84.98% (1 049.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY.s
|53
|GBPJPY.s
|41
|GBPUSD.s
|40
|EURUSD.s
|34
|AUDUSD.s
|20
|USDCHF.s
|20
|NZDUSD.s
|16
|EURJPY.s
|14
|USDCAD.s
|8
|XAUUSD.s
|4
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY.s
|41
|GBPJPY.s
|30
|GBPUSD.s
|45
|EURUSD.s
|47
|AUDUSD.s
|14
|USDCHF.s
|33
|NZDUSD.s
|-31
|EURJPY.s
|15
|USDCAD.s
|7
|XAUUSD.s
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY.s
|638
|GBPJPY.s
|2.3K
|GBPUSD.s
|2.9K
|EURUSD.s
|151
|AUDUSD.s
|388
|USDCHF.s
|701
|NZDUSD.s
|-1.5K
|EURJPY.s
|-1.1K
|USDCAD.s
|566
|XAUUSD.s
|419
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +51.19 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +22.45 USD
Massima perdita consecutiva: -52.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
NexusNine – 9 paires, 1 objectif : maximiser vos gains
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
20%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
2
100%
250
74%
100%
1.75
0.82
USD
USD
85%
1:500