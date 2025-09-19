SegnaliSezioni
Fabrice Rene O Lebeau

Dark Crypto Gold

Fabrice Rene O Lebeau
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 7%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
152
Profit Trade:
70 (46.05%)
Loss Trade:
82 (53.95%)
Best Trade:
40.23 USD
Worst Trade:
-44.16 USD
Profitto lordo:
688.85 USD (1 754 365 pips)
Perdita lorda:
-552.10 USD (1 611 038 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (50.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.64 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
88.41%
Massimo carico di deposito:
2.43%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
1.24
Long Trade:
51 (33.55%)
Short Trade:
101 (66.45%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
0.90 USD
Profitto medio:
9.84 USD
Perdita media:
-6.73 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-31.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-85.90 USD (7)
Crescita mensile:
7.68%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
102.99 USD
Massimale:
110.33 USD (5.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.44% (110.78 USD)
Per equità:
1.77% (38.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 55
BTCUSD 36
BTCETH 24
BTCJPY 22
USDCAD+ 10
GBPCAD+ 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 69
BTCUSD -2
BTCETH 34
BTCJPY 20
USDCAD+ -16
GBPCAD+ 32
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 4.4K
BTCUSD -159K
BTCETH 7.8K
BTCJPY 290K
USDCAD+ -110
GBPCAD+ 494
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.23 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +50.72 USD
Massima perdita consecutiva: -31.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

My trading strategy focuses primarily on Gold (XAUUSD) and Bitcoin (BTC) pairs, while also taking advantage of additional opportunities in Silver (XAGUSD), selected CAD pairs and exotic currency pairs like USDSGD, USDILS ou USDTHB.  

- Diversified portfolio
- No grid systems  
- No martingale  
- Every trade is protected with Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop features  
- Average drawdown is kept low, around 5–6% max

This approach try to combines safety, precision, and consistent performance to deliver reliable long-term results


Non ci sono recensioni
2025.09.19 08:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
