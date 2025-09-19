- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
96
Profit Trade:
86 (89.58%)
Loss Trade:
10 (10.42%)
Best Trade:
7.50 USD
Worst Trade:
-4.22 USD
Profitto lordo:
235.34 USD (23 494 pips)
Perdita lorda:
-23.40 USD (2 336 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (80.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
80.10 USD (31)
Indice di Sharpe:
0.93
Attività di trading:
24.74%
Massimo carico di deposito:
2.40%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
86
Tempo di attesa medio:
51 minuti
Fattore di recupero:
23.39
Long Trade:
96 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
10.06
Profitto previsto:
2.21 USD
Profitto medio:
2.74 USD
Perdita media:
-2.34 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-9.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.06 USD (3)
Crescita mensile:
9.49%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.98 USD
Massimale:
9.06 USD (0.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.36% (9.06 USD)
Per equità:
2.34% (58.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|96
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|212
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|21K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.50 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +80.10 USD
Massima perdita consecutiva: -9.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
159 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
SAMURAI FOREX Goldは、 コントロールされた一貫性のあるストレスのない結果を提供します 。
最高の結果を得るために：
推奨ブローカー FBS。
推奨口座タイプ： スタンダード。
推奨レバレッジ：1:500以上。
推奨最低口座残高：USD2,000。
スプレット：0.01
スプレット：0.01
リスクに関する警告 ：
デリバティブ取引は、 お客様の資本に対して高いレベルのリスクを伴います。
デリバティブ取引はすべての投資家に適しているわけではありませ んので、リスクを十分に理解し、 必要に応じて独立したアドバイスを受けてください
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
9%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
2
0%
96
89%
25%
10.05
2.21
USD
USD
2%
1:500